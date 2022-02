Museu do Chile devolve moai à Ilha de Páscoa depois de 152 anos

O Museu Nacional de História Natural do Chile anunciou a devolução do moai Tau ao povo rapa nui da Ilha de Páscoa, localizada a 3.700 km do continente, no Oceano Pacífico, de onde ele foi retirado há 152 anos.

O moai Tau é um monolito de rocha basáltica que pesa 715 kg e foi retirado da Ilha de Páscoa de navio pela Marinha do Chile em 1870.

Com seu olhar carrancudo, boca retilínea e perfil barrigudo, o monolito está em exposição desde 1878 no Museu Nacional de História Natural de Santiago. Em 2018, a comunidade rapa nui pediu ao governo chileno a devolução do moai e de outras peças retiradas da ilha.

Devido à pandemia, apenas em em 2022 será concretizado o transporte da escultura, que será embarcada em um navio no porto de Valparaíso na próxima segunda-feira e fará uma viagem de cinco dias até á Ilha de Páscoa.

"Hoje é um dia inédito. Pela primeira vez, um moai retornará à ilha a partir do continente", disse Consuelo Valdés, ministra chilena da Cultura e das Artes.

Para o povo rapa nui, os moai representam o espírito de seus ancestrais e são considerados a encarnação de uma pessoa e detentores de energia ancestral. "Para mim e para a representação do meu povo, é fundamental que o moai retorne à minha terra natal. Para eles e para mim, esse dia é muito esperado", comemorou Verónica Tuqui, representante da comunidade rapa nui.

Uma vez na Ilha de Páscoa, o moai será exposto no Museu Antropológico Padre Sebastián Englert. A comunidade rapa nui também solicitou ao Museu Britânico de Londres a devolução do moai Hoa Hakananai'a, levado da aldeia de Orongo sem autorização pelos ingleses em 1868.