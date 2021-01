Mulher-Maravilha 1984 arrecada US$ 5,5 mi no 2º fim de semana de exibição

Em seu segundo fim de semana de exibição nos cinemas americanos, Mulher-Maravilha 1984 arrecadou um valor aproximado de 5,5 milhões de dólares em vendas de ingressos, de acordo com estimativas do estúdio neste domingo. É uma queda de 67% para a sequência de super-herói, que está sendo exibida simultaneamente em 2.151 telas e streamings gratuitamente para assinantes da HBO Max.

Mulher-Maravilha 1984, até agora, arrecadou 28,5 milhões de dólares nos Estados Unidos, onde cerca de 39% das salas estão abertas e a maior parte dos mercados, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Boston, Filadélfia e São Francisco, está fechada. Internacionalmente, arrecadou 10,1 milhões de dólares, elevando seu total global para 118,5 milhões de dólares.

Se 5,5 milhões de dólares teriam sido um péssimo valor para um segundo fim de semana de um filme de 200 milhões de dólares em um mundo pré-pandêmico, sob circunstâncias excepcionais, foi o suficiente para chegar ao topo das paradas domésticas.

Em segundo lugar, está The Croods: A New Age, da Universal, que viu um aumento de 25% nas vendas de ingressos em sua sexta semana nas salas. Arrecadou 34,5 milhões de dólares desde que estreou no Dia de Ação de Graças e ainda está disponível para alugar sob demanda.

Produção da Disney e Pixar, Soul, que não foi exibido nas salas de cinema e está disponível gratuitamente para assinantes da Disney+, arrecadou mais 16,5 milhões de dólares internacionalmente — um aumento de 114% desde sua estreia nos mesmos mercados no fim de semana passado.

O filme com as vozes de Jamie Foxx e Tina Fey saiu-se bem particularmente na China, onde mais do que dobrou a soma inicial e teve um incremento de 13,7 milhões de dólares neste fim de semana. O estúdio atribuiu os ganhos à forte repercussão na rede social e ao boca a boca.

O clássico de Ridley Scott Alien também estreou neste fim de semana via Disney. Arrecadou 75 milhões de dólares em 505 localidades.