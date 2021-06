Mulher de Fausto Silva é demitida da Globo após fim do programa

Com o fim do contrato de Fausto Silva com a TV Globo, sua mulher também deixou o programa. Luciana Cardoso atuava como roteirista e produtora do Domingão do Faustão há mais de dez anos.

A saída de Luciana teria se dado em comum acordo, já que ela era também cuidava de assuntos pessoais de Faustão no programa, como os figurinos do apresentador, e ajudava em quadros como o Dança dos Famosos e em outros roteiros da atração. As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV.

Além de cuidar dos looks de Faustão, lembrado sempre pelas camisas polo e os relógios enormes (e caríssimos) de sua coleção, Luciana também fazia a célebre relação de abraços que o apresentador mandava durante os quadros da atração.

Na TV Globo, Luciana também trabalhou em roteiros de outros programas. Ela integrou a equipe do Vídeo Show durante quase duas décadas, até 2019, e assinou o especial de fim de ano O Relógio da Aventura, em 2010, entre outros. Luciana também é compositora e teve músicas gravadas por Wanessa Camargo, Fundo de Quintal, Daniel e Tania Mara, entre outros.

Super Dança dos Famosos na programação

A Globo decidiu antecipar a saída de Fausto Silva do Domingão, prevista para o fim do ano. A emissora não teria gostado do vazamento da informação de sua ida para a Band com tanta antecedência.

Do seu lado, Faustão teria ficado aborrecido pelo assunto ter sido abordado pelo apresentador Luciano Huck, o futuro dono das programações de domingo, na entrevista a Pedro Bial.

Tiago Leifert vai comandar a programação de domingo até o novo projeto de Luciano Huck ser finalizado. Há quem diga que existe a possibilidade de o novo programa de Huck ser adiantado. Por ora, o nome Domingão do Faustão deixará de ocupar a grade da Globo e o reality Super Dança dos Famosos virou programa próprio.