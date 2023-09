Moutai e Luckin Coffee lançam bebida que mistura café com destilado chinês

Em uma parceria surpreendente, a gigante chinesa de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai e a famosa rede de cafeterias Luckin Coffee lançaram uma bebida de café única que mistura café com a famosa cachaça chinesa, o baijiu.

A novidade despertou grande interesse entre os clientes assim que chegou às lojas da Luckin Coffee na cidade. Com um preço de 19 yuans (equivalente a cerca de R$12,80) por xícara, a bebida combina café, leite encorpado e tem um teor alcoólico de menos de 0,5%. O toque especial fica por conta do Feitian Kweichow Moutai, o destilado mais popular da empresa na China, que proporciona um sabor levemente reminiscente do baijiu.

Além da bebida em si, a rede de cafeterias está oferecendo adesivos e capas de copo de papel nas cores características da marca Kweichow Moutai, proporcionando uma experiência visual única para os consumidores. Vale notar que, apesar da colaboração, nenhum outro produto da renomada fabricante de bebidas alcoólicas está disponível nas lojas da Luckin Coffee.

Essa parceria revela a crescente preocupação da indústria de destilados em atrair os consumidores mais jovens, à medida que o panorama do consumo de álcool na China passa por transformações significativas. Segundo especialistas do setor, o licor já não é a primeira escolha dos jovens. Um relatório da Ries Positioning Pioneers aponta que apenas 11,2 % dos jovens adultos preferem bebidas com teor alcoólico superior a 30%. O licor representa somente 13% das escolhas desse grupo, ficando atrás de opções como vinho, vinho de frutas, uísque e cerveja.

Do ponto de vista financeiro, a Kweichow Moutai ostenta uma impressionante margem de lucro líquido de 54% no primeiro semestre deste ano. Em contrapartida, a Luckin Coffee registrou uma margem de lucro de apenas 16 por cento no último trimestre. Atenta ao valor da popularidade da rede de cafeterias, a Kweichow Moutai busca expandir sua influência de marca entre os consumidores jovens, visando conquistar uma nova geração de apreciadores de bebidas alcoólicas.