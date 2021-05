Morre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, premiado mundialmente

O arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha faleceu na madrugada deste domingo, 23. Nascido em Vitória em 25 de outubro de 1928, o arquiteto tinha 92 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Paulo Mendes da Rocha foi um colecionador de prêmios: recebeu o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-americana em 2000; o Prêmio Pritzker (“o Nobel da Arquitetura”) em 2006; o Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2016; o Imperiale Praemium (Prêmio Mundial de Cultura em Memória de Sua Alteza Imperial o Príncipe Takamatsu do Japão), também em 2016; e a Medalha de Ouro Real de 2017 do Royal Institute of British Architects (RIBA).

Em 5 de maio ele foi anunciado como o ganhador da Medalha de Ouro UIA 2021 que seria entregue no UIA2021RIO. O júri reconheceu “o trabalho único de Mendes da Rocha como o de um ousado iconoclasta cujo trabalho levou a arquitetura a novos patamares de virtuosismo técnico”.⠀

Paulo Mendes da Rocha era um dos expoentes da chamada “escola paulista”, grupo de arquitetos modernistas liderado por Vilanova Artigas. São de sua autoria projetos como Ginásio do Clube Atlético Paulistano (um dos primeiros trabalhos, com João De Gennaro), o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), a reforma da Pinacoteca do Estado (com Eduardo Colonelli) e o Museu da Língua Portuguesa (com o filho Pedro Mendes da Rocha), todos em São Paulo.

Outro trabalho recente é o novo Museu dos Coches, em Lisboa (Portugal), aberto ao público em 2015, e o Sesc 24 de Maio, em São Paulo, inaugurado em 2017. Ele também projetou o Cais das Artes, em Vitória (Espírito Santo), sua cidade natal, em construção.

VIDA E OBRA

Em 2016, o CAU Brasil lançou um hotsite especial contando a vida a obra de Paulo Mendes da Rocha. Conheça mais sobre o arquiteto nos links abaixo:

“Intelectual inconformado, arquiteto desafiador e humanista apaixonado. Uma “lenda vida”

Biografia – O pai engenheiro e Vilanova Artigas, esteios da formação do arquiteto

Projetos – Projetos em destaque

Linha do Tempo – Vida profissional e obra completa

Prêmios – Um colecionador de prêmios –

Entrevista – Sem entre linhas (entrevista para o CAU/SP)

Vilanova Artigas – O Paulo, seu pai e o meu pai (por Rosa Artigas)

Depoimentos – Colegas falam de Paulo Mendes da Rocha

Vídeos – Documentário, palestras e entrevistas

Links – Links de matérias e artigos sobre Paulo Mendes da Rocha

Bibliografia – Livros sobre o arquiteto