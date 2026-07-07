Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal e O Rei do Gado, aos 95 anos

O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa, um dos principais autores de novelas da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família.

Em janeiro deste ano, o novelista ficou internado por 19 dias no Hospital do Coração (HCor) para tratar uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Benedito Ruy Barbosa construiu um dos catálogos mais marcantes da dramaturgia nacional. Suas histórias, ambientadas principalmente no meio rural, abordaram temas como imigração italiana, disputas por terra, conflitos familiares e a relação entre o homem e a natureza.

Nascido em 1931, na cidade de Gália, no interior de São Paulo, Benedito passou a infância em Vera Cruz, região marcada pela presença de imigrantes italianos e japoneses. Após a morte do pai, trabalhou em diferentes profissões antes de ingressar no jornal O Estado de S. Paulo como revisor, onde iniciou sua trajetória na escrita.

Estreou na televisão em 1966, na TV Tupi, com Somos Todos Irmãos. Em 1971, escreveu Meu Pedacinho de Chão, primeiro grande sucesso da carreira. Cinco anos depois, passou a integrar o elenco de autores da TV Globo, onde consolidou sua trajetória.

Novelas que marcaram gerações

Entre suas obras mais conhecidas estão Pantanal (1990), produzida originalmente pela TV Manchete, Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999) e Velho Chico (2016).

As produções ficaram conhecidas por retratar o universo rural brasileiro, valorizar paisagens naturais e desenvolver histórias familiares que atravessavam diferentes gerações. Décadas depois, Pantanal e Renascer ganharam novas versões na TV Globo, adaptadas por seu neto, Bruno Luperi.

Benedito Ruy Barbosa também assinou as novas versões de Sinhá Moça, em 2006, e de Meu Pedacinho de Chão, em 2014.