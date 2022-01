Montblanc Meisterstück 4810: uma nova coleção de couro chega ao Brasil

A célebre Montblanc 4810 Westside Collection acaba de ganhar uma nova definição, com o lançamento da Meisterstück 4810 Collection. Baseada nos elementos da antecessora, a MST 4810 apresenta um novo design focado na funcionalidade.

Destacam-se na nova coleção o design contemporâneo, com formas atemporais e linhas geométricas simples e slim. “É o clássico revisitado para imprimir um visual moderno, graças ao couro mais macio, o uso do emblema Montblanc e o tamanho compacto das peças. O balanço ideal entre a funcionalidade e o design simples exigido pelo ambiente de trabalho”, explica Michel Cheval, Managing Director da Montblanc no Brasil.

As peças combinam o couro de bezerro com impressão com o couro de flor integral liso, curtido ao cromo e tingido a fundo.

Além disso, princípios sustentáveis estão presentes no uso racional da água em todas as etapas de preparação das peles (curtimento, tingimento e remolho) e na compensação de CO2.

As pastas e bolsas têm forro de Econyl (tecido sustentável parecido com o náilon feito a partir de resíduos dos oceanos e plástico reciclado). Outros detalhes são fecho de zíper metálico, bolsos externos e internos, alça de mão ou de ombro (ajustável e removível) e sistema satélite, para serem levados na barra das trolleys (mala de viagem com carrinho).

A cor preta predomina na coleção, mas algumas peças trazem uma inovadora cor verde.

A coleção apresenta oito tipos de pastas e bolsas além de bloco de notas e caderno. A linha de carteiras é composta de seis modelos, com opções para 3 até 15 cartões.

Completam a coleção artigos pequenos o porta cartão de visitas (com e sem zíper), pocket holders, chaveiro e porta-canetas (para um e dois instrumentos de escrita).

A Meisterstück 4810 Collection está disponível nas boutiques e revendedores credenciados Montblanc e também online.