Montblanc leva a Paris novidades inspiradas na essência das bibliotecas

Montblanc levou suas mais recentes coleções para a Paris Fashion Week, apresentando uma prévia para a mídia, influenciadores e convidados VIP no Le Shack, no coração da cidade. Com suas prateleiras altas repletas de livros e escadas de ferro fundido, a escolha do local evocou o tema da nova campanha global da marca da Maison, "The Library Spirit". A campanha é um convite aberto para experimentar o poder inspirador das bibliotecas ao redor do mundo, destacando os destinos literários que geram novas ideias e estimulam a imaginação.

O showroom em Le Shack abrigou muitas das próximas coleções da Montblanc, incluindo novidades em couro criadas sob a direção de Marco Tomasetta. Os convidados tiveram uma prévia exclusiva de peças que reinventam os códigos de design diferenciados da Maison com novas formas e cores originais.

Le Shack, local do showroom da Montblanc em Paris, está profundamente ligado às raízes da Maison na cultura da escrita: o prédio serviu como gráfica histórica no século 19, pertencente à editora Calmann-Levy, e imprimiu escritores como Júlio Verne, Victor Hugo e Alexandre Dumas. O espaço também funcionava como ponto de encontro onde intelectuais iam trocar ideias, influenciando o mundo atual.

“Com sua fascinante história literária, não consigo pensar em um local mais perfeito do que Le Shack para receber nossos convidados durante a Paris Fashion Week. Antes uma empresa de impressão de textos, é o cenário perfeito para lembrar as pessoas da incrível energia das bibliotecas que destacamos em nossa nova campanha”, diz Marco Tomasetta, diretor artístico da Montblanc.

As peças em exposição incluíram as coleções Montblanc Extreme 3.0, Meisterstück e Soft leather, além de novidades em instrumentos de escrita, relógios e novas tecnologias.

A campanha Library Spirit, fotografada pelo renomado fotógrafo Mariano Vivanco, traz a Montblanc de volta às suas raízes — o universo das palavras. Lançada em fevereiro de 2023, o segundo capítulo da campanha "The Library Spirit — Episode: London" ocorreu em maio de 2023, agora Paris, com outras cidades a serem exploradas nos próximos meses pelas lentes da biblioteca.