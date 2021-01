Montblanc lança smartwatch que traz informações sobre a saúde do usuário

Os relógios inteligentes são capazes de fazer ligações, enviar mensagens e contar os passos dados pelo usuário durante o dia. Porém, alguns smartwatches têm funções diferenciadas, é o caso do recém lançado Summit Lite, da Montblanc, que rastreia e faz recomendações sobre o sono, nível de estresse, frequência cardíaca e cansaço físico e mental.

Com o lançamento do Summit Lite, a Montblanc traz mais um membro para a linha de smartwatches Summit. Desenvolvido para uma geração de usuários de smartwatch de luxo, que buscam wearables que combinem com seus estilos de vida ativos e saudáveis, o relógio se diferencia de outros produtos da Montblanc pelo seu design e funcionalidades que auxiliam na preparação física e na melhoria do desempenho e bem-estar.

A caixa de 43 milímetros é feita de alumínio reciclado e aço inoxidável, resultando em um item leve, com aparência moderna e elegante. O case tem duas opções de cores, preto fosco ou cinza prateado fosco, e combinam com um tecido esportivo ou uma pulseira de borracha, criando quatro variações diferentes de design. “Chamado de Summit Lite por causa de seu design leve, ele se alinha com as atividades de seu usuário. Foi criado para pessoas de alto desempenho que estão constantemente em movimento e combinam sua rotina de exercícios com sua rotina de trabalho”, explica Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc.

O smartwatch oferece um monitor de frequência cardíaca e GPS atualizados e é resistente à água. Como os outros relógios Summit, a tecnologia e o software são alimentados com Wear OS by Google, que é compatível com smartphones Android e iOS.

Além dos aplicativos e serviços disponíveis, a Montblanc desenvolveu aplicativos próprios, baseados em algoritmos, que distinguem o smartwatch Summit Lite de versões de outras marcas. “Com o foco renovado na saúde, condicionamento físico, atenção plena e bem-estar, criamos um smartwatch contendo as ferramentas certas para apoiar seu proprietário ao longo do dia, de uma forma instintiva e fácil”, comenta Nicolas.

Algumas das funções desenvolvidas foram o Cardio Coach, aplicativo que oferece recomendações personalizadas de exercícios com base no nível de condicionamento físico atual e conselhos de treinamento ao vivo. O app acompanha o progresso dos usuários e se ajusta de acordo com eles, o Body Energy, aplicativo que rastreia a exaustão física e mental para mostrar o nível de energia atual dos usuários. Ele incorpora dados de sono, atividade e nível de estresse. Os usuários podem percebem a influência de seu comportamento, em seu nível de energia e assim, adaptar seus planos para otimizar seu uso diário de energia.

O smartwatch conta ainda com uma função de monitoramento do sono e estresse. São as funções Sleep e Stress. O primeiro rastreia o sono dos usuários em detalhes, desde a duração até a qualidade e fases do sono, e emite recomendações personalizadas para melhorar a qualidade do sono. Já o aplicativo Stress rastreia os níveis de stress físico e mental e dá conselhos em momentos estratégicos. Os usuários obtêm mais clareza sobre a resposta de seu corpo a eventos estressantes e recebem recomendações proativas para fazer exercícios respiratórios em momentos de estresse.

O Summit Lite foi desenvolvido com os princípios de sustentabilidade da Montblanc, contendo uma caixa feita de alumínio reciclado e embalagem composta apenas de papel.