Montblanc lança nova coleção inspirada em Jimi Hendrix

Já é uma tradição que a Montblanc homenageie personalidades com a Great Characters Edition – dedicada a figuras que moldaram a história cultural da humanidade. E, desta vez, a marca criou os instrumentos de escrita inspirados Jimi Hendrix, guitarrista que teve quatro anos de carreira e que, mesmo assim, é considerado um dos músicos mais influentes do século 20.

A Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Special Edition recebeu detalhes que remetem ao ídolo da música, que ficou conhecido pela técnica, mas também pela mensagem de paz e amor em plena cultura do rock ‘n’ roll dos anos 1960. Prova disso é que a tampa da coleção foi inspirada na guitarra Fender Stratocaster que era utilizada pelo artista durante as apresentações.

Mas as referências foram além: o bordado da alça do instrumento é repetido no padrão geométrico para caneta-tinteiro, esferográfica e rollerball; já a barra de tremolo (que é chamada popularmente de alavanca) se repete no clipe revestido de platina, que ainda recebeu o título do álbum de estreia de Jimi Hendrix – Are You Experienced, lançado em 1967 – gravado no topo.

E ainda há outros detalhes, como a data “18-06-1967” marcada no anel do corpo, também revestido de platina, que remete à apresentação do artista no Monterrey Pop Festival, durante o fenômeno do Summer of Love, enquanto a textura da peça foi inspirada na extremidade da conexão para cabo das guitarras. Já a resina vermelha está ali para lembrar a luz dos amplificadores.

Os instrumentos da Montblanc também trazem a palavra ‘WAH’ estampada, que remete ao pedal do wah-wah, que manipula o som da guitarra para permitir alguns dos efeitos sonoros favoritos de Jimi Hendrix. Por fim, o topo tem o emblema da marca suíça junto às posições dos dedos para os acordes de Purple Haze. Já a pena artesanal de ouro maciço traz o retrato do artista.

