Montblanc lança edição de escrita em homenagem a Robert Louis Stevenson

Com sua Edição Escritores, a Montblanc destaca a criatividade e a arte daqueles que moldaram a literatura mundial e deixaram uma marca duradoura na cultura. Refletindo as origens da marca alemã na cultura da escrita, cada edição explora o universo das palavras criadas pelo autor com o design de cada instrumento de escrita revisitando histórias.

A Montblanc Edição Escritores Homenagem a Robert Louis Stevenson é um tributo ao escocês Robert Louis Stevenson (1850-1894), romancista, poeta e escritor de viagens, mais conhecido por seu romance de aventura A Ilha do Tesouro e sua história de terror O Médico e O Monstro - O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Nascido e educado em Edimburgo, na Escócia, Stevenson sofreu de uma grave doença pulmonar durante grande parte de sua vida, mas continuou a escrever e a viajar muito, apesar de sua saúde debilitada.

Uma celebridade durante a vida, ele passou vários anos procurando um lugar que melhorasse seus problemas de saúde e acabou se estabelecendo em Samoa, onde morreu com apenas 44 anos.

Cada detalhe do design das quatro diferentes edições que compõem a coleção ilustra a vida e obra de Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro em particular. A forma do instrumento de escrita é inspirada na luneta usada por marinheiros e piratas, com a geometria inferior do cone evocando a abertura da luneta. Cada edição apresenta uma interpretação original da caveira e ossos cruzados, símbolo universalmente reconhecido por piratas em todo o mundo. A rosa dos ventos que aparece em toda a coleção é uma referência à “Ilha do Tesouro”, a localização de um tesouro lendário que desempenha um papel central no romance mais famoso de Stevenson. Referência aos seus últimos anos na ilha de Samoa, no Pacífico, e ao carinho que conquistou dos habitantes locais, o apelido “TUSITALA” ou “contador de histórias” enfeita cada pena da coleção.

A tampa e o corpo da caneta-tinteiro, rollerball, esferográfica e na lapiseira (disponível somente na compra do conjunto) são feitos de resina especial emparelhados com uma parte dianteira, cone e acessórios revestidos de platina. A tampa é embelezada com um padrão que lembra um baú de tesouro, realçado por uma rosa dos ventos sob o clipe em uma forma inspirada em um pino de segurança, um dispositivo usado para cordas, além das próprias cordas que eram encontradas em navios. O padrão no corpo preto da caneta foi criado usando múltiplos “X”s, incluindo um em escala maior, aludindo ao marcador usual para a localização de um tesouro em um mapa. Uma referência aos piratas de A Ilha do Tesouro, o emblema da Montblanc em resina preciosa que coroa a edição revela uma caveira elevada e ossos cruzados.

O anel superior da tampa traz a inscrição espelhada invertida UNDER THE STARRY SKY, a primeira linha do réquiem que Stevenson escreveu para si mesmo que também pode ser encontrado em seu túmulo, enquanto o anel da tampa apresenta a assinatura do autor, bem como o número 1866 – o ano de sua primeira publicação (não oficial) - The Pentland Rising: A Page of History, 1666. A pena de ouro maciço Au 750 na caneta-tinteiro da edição é revestida em ródio e decorada com um relevo especial de TUSITALA cercado por ondas do mar que representam a viagem de Stevenson para Samoa cercada por nada além do mar aberto.

Com um número de limitação baseado no ano de publicação de A Ilha do Tesouro, a caneta-tinteiro e a rollerball que compõem a Edição Escritores Homenagem a Robert Louis Stevenson Edição Limitada 1883 são feitas de metal e laca preciosa. O corpo representa o “Hispaniola”, o navio de três mastros comprado pelo escudeiro Trelawney para navegar até a Ilha do Tesouro. Graças a um mecanismo especial, a bandeira britânica Red Ensign voando do navio se transforma no Jolly Roger quando o mecanismo de giro é acionado, simbolizando sua captura pelos piratas. A preciosa laca preta do corpo contrasta com a assinatura da tampa revestida de ouro, decorada com o padrão do baú do tesouro e a rosa dos ventos.

As letras UNDER THE STARRY SKY (sob o céu estrelado) no anel superior da tampa são espelhadas para enfatizar o tema da dualidade, conforme retratado no romance de Stevenson, O Médico e o Monstro - O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, e em vários outros temas de suas histórias.

O exclusivo anel da tampa, revestido de ouro, é adornado com a assinatura do autor, bem como o número 1871 - o ano em que Stevenson informou a seu pai que ele abraçaria a carreira de escritor em vez de seguir a tradição familiar de engenharia. O emblema da Montblanc em madrepérola é emoldurado em laca vermelha, e a pena de assinatura da Montblanc, revestida em ouro maciço Au 750, exibe o relevo especial de TUSITALA com nuvens e gaivotas representando a segunda parte da jornada de Stevenson para Samoa - viajando no mar aberto, vendo apenas nuvens e pássaros.

O design da Edição Escritores Homenagem a Robert Louis Stevenson Edição Limitada 94 inspira-se na nota bancária emitida pelo Royal Bank of Scotland para homenagear o autor. O número de limitação marca o ano do lançamento da cédula de uma libra em 1994. A tampa e o corpo são feitos de prata de lei Ag 925 cercada por uma grade sólida de ouro amarelo Au 750 aprimorada com incrustações de laca. O topo da tampa é embelezado com gravuras à mão de símbolos de contos de piratas, como um baú do tesouro, um revólver e um cachimbo ao lado de uma incrustação de Long John Silver, enquanto, no corpo, as gravuras do mapa da Ilha do Tesouro são combinadas com uma incrustação de seu papagaio, o Capitão Flint.

O cone, a parte dianteira e os acessórios são feitos de ouro amarelo Au 750 maciço. No cone está a silhueta do "Casco", o navio em que Stevenson deixou a América do Norte. O anel da tampa apresenta a assinatura do autor, bem como o número 1888 – o ano em que Stevenson e sua família zarparam de San Francisco, no Oceano Pacífico. A pena em ouro bicolor Au 750 maciço é gravada com TUSITALA e um desenho de folha de palmeira evocando a chegada de Stevenson a Samoa, sua amada Ilha do Pacífico. O emblema Montblanc com um crânio 3D em prata de lei Ag 925 no topo da caneta-tinteiro é cercado por laca translúcida.

A tampa em ouro maciço Au 750 da Edição Escritores Homenagem a Robert Louis Stevenson Edição Limitada 8 é gravada em 3D à mão com vários elementos decorativos, incluindo uma grande caveira cravejada de safiras pretas que parece romper a parte de trás da tampa. Várias linhas icônicas da Ilha do Tesouro estão gravadas à mão na tampa. A moeda refere-se ao momento do romance em que os piratas não encontram nada além de uma única peça de dois guinéus com o “MMMMDCCCX” na moeda, que significa “4810”, uma referência sutil à Montblanc e à altura da montanha Mont Blanc. O anel da tampa apresenta a assinatura de Stevenson, bem como o ano de 1889, quando ele chegou ao porto de Apia, na ilha de Upolu.