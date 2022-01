Montblanc: itens essenciais para organizar a volta ao trabalho

Com a chegada do ano novo a volta ao trabalho, presencial ou remoto, se impõe. É hora de renovar os acessórios e reorganizar a rotina. Para facilitar essa tarefa, Montblanc selecionou alguns itens indispensáveis. A lista inclui instrumentos de escrita, cadernos, pastas, fones de ouvido e até um smartwatch para auxiliar na retomada das atividades físicas.

Escrita

Para quem gosta de uma escrita elegante, com acabamento requintado, a caneta Fineliner Doué StarWalker UltraBlack é a sugestão. Inspirada na exploração espacial do cosmo e das galáxias longínquas, a coleção retrata a profundidade do espaço. Apresenta resina preciosa preta fosca no corpo, com a parte dianteira e os acessórios revestidos a rutênio preto. Destaque para a cúpula transparente com a logomarca da estrela Montblanc flutuante, como se estivesse solta no espaço.

Inspirada no famoso romance de aventuras de Júlio Verne, a Meisterstück Classique da Coleção Volta ao Mundo em 80 dias vem em resina preciosa azul, remetendo à primeira parte da viagem. Sua tampa apresenta um padrão fresado dos elementos-chave do romance, com ondas do mar, naipes e uma cartela com um barco a vapor a laser. No topo da tampa vem gravada a duração da viagem (18 dias de Londres e a Bombaim e 80 dias no total), cruzando o oceano Mediterrâneo e o canal de Suez. Disponível nas versões tinteiro, esferográfica e rollerball.

Fones de ouvido

Mesmo trabalhando em modo presencial, você continuará realizando reuniões online. Para tanto, é necessário contar com fones de ouvido confortáveis, que resistam a todas as ligações que você tiver que fazer ou receber no dia a dia. Os fones de ouvido Montblanc MB 01 proporcionam conforto e qualidade sonora. Possuem confortáveis almofadas de espuma revestidas em couro e avançada tecnologia de fones de ouvido, permitindo administrar um dia inteiro de ligações e também relaxar ouvindo sua playlist ideal. O aparelho permite cancelar o ruído ativo, eliminando qualquer barulho que possa atrapalhar sua concentração. Oferece Google Assistant integrado, estojo, cabo jack, cabo USB e adaptador para avião.

Couro

Para profissionais que vivem intensamente a vida urbana, a pasta portfólio Montblanc Extreme 2.0 com zíper é a companheira ideal. Feita de uma combinação de couro com estampa de fibra de carbono e acessórios de metal preto fosco, a pasta apresenta uma bolsa para acomodar até 2 smartphones, além de 1 compartimento principal espaçoso para documentos e 2 alças para instrumentos de escrita. Pode ser usada de duas maneiras diferentes, graças à sua pulseira removível.

Pensando no profissional que procura uma bolsa ainda mais portátil, a Clutch M_Gram 4810 Ultrablack, é feita em couro macio granulado gravado com padrão M. Pode ser levada como uma carteira de viagem dentro da bolsa, ou carregada na mão, deixando um visual moderno. Seu interior é espaçoso, com 2 divisórias que permitem ter tudo o que considera essencial sempre perto.

Smartwatch

Para acompanhar a agenda de trabalho ou retomar as atividades físicas, o relógio inteligente Summit Lite é a resposta para quem busca maximizar seu desempenho e priorizar um estilo de vida ativo e saudável. Inspirado no design dos relógios Montblanc 1858, a coleção oferece modelos com caixas e pulseiras variadas, em sintonia com o estilo do seu possuidor. Conta com diversos aplicativos exclusivos que te ajudam a atingir seus objetivos de condicionamento físico, bluetooth 4.2, Wi-fi e 8GB de armazenamento. Também possui GPS e é compatível com IOS e Android.

Caderno

A linha de papelaria fina a Montblanc oferece grande variedade de stationaries, ou cadernos de anotações com capa de couro em cores e motivos para todos os gostos e estilos. Ideais para agenda e apontamentos de reuniões, facilitando a tomada de decisões.

Os produtos estão disponíveis em todas as boutiques e revendedores credenciados do Brasil e também no site da marca.