Montblanc inaugura boutique em Goiânia, com mesma experiência de outras lojas ao redor do mundo

A Montblanc inaugurou, no dia 29 de fevereiro, uma boutique dentro do Flamboyant Shopping, em Goiânia. Com um design que segue os mesmos conceitos das principais lojas da marca, os clientes goianos têm acesso à mesma experiência de luxo e sofisticação oferecida pela Montblanc em outros endereços ao redor do globo.

As amplas vitrines, de linhas retas e coleções distribuídas em nichos exclusivos, proporcionam uma visualização imersiva das últimas novidades da marca. Destacando-se na fachada, o icônico emblema Montblanc brilha como uma estrela, indicando a sua localização e convidando os clientes a explorarem a loja.

Produtos exclusivos

No interior da boutique, um painel no teto reflete as características arquitetônicas da Montblanc Haus, celebrando a rica cultura da escrita que inspira a marca há mais de um século. Além do ambiente, os clientes têm acesso a diversos itens exclusivos, como explica Michel Cheval, managing director da Montblanc Brasil.

"Temos laços antigos e fortes com o cliente goiano que admira o luxo, e estamos felizes em proporcionar-lhe o acesso a todas as nossas novidades ao mesmo tempo que as demais boutiques do mundo. Itens exclusivos para venda em boutique, como alguns modelos de relógios e edições limitadas, estão agora muito perto, já não é mais necessário viajar para ter acesso a todos os produtos Montblanc", diz.

Além dos renomados relógios suíços, a boutique Montblanc em Goiânia oferece uma variedade de produtos de luxo, incluindo coleções de couro produzidas na Itália e produtos tecnológicos de última geração.