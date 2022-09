Montblanc anuncia parceria com Zinédine Zidane

Montblanc anuncia Zinédine Zidane, um dos maiores jogadores e aclamado técnico de futebol de todos os tempos, como seu mais recente Mark Maker. Além de colaborar com a Maison nas próximas campanhas de instrumentos de escrita e artigos de couro, Zidane deve aparecer em uma nova campanha para a linha de fragrâncias Montblanc Legend ainda este ano.

“Zinédine Zidane é um perfeito Montblanc Mark Maker, um homem que deixa sua marca não apenas no mundo do esporte, mas teve um impacto incrível no cenário global. Ele é a prova viva de que seguir o que te move na vida te leva a um lugar de realização e sucesso. Ele é uma inspiração para tantas gerações, e estamos muito satisfeitos por colaborar com Zinédine, escrevendo um novo capítulo juntos em sua história extraordinária”, diz Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc.

Vivendo o ethos da Montblanc What Moves You Makes You "Você é o que te move", Zidane sempre fez o que o move e não o que se espera dele, nunca seguindo um caminho que lhe foi ditado. Sua jornada extraordinária o levou de sua cidade natal de La Castellane, Marselha a Turim, Madri e além. Copa do Mundo, Copa da Europa, Liga dos Campeões, Bola de Ouro, craque, treinador de renome mundial – seus feitos esportivos, seu estilo de futebol e movimentos únicos em campo são – o que muitos acreditam – do que são feitas as lendas.

Sua capacidade de se desafiar todos os dias com uma habilidade única de aprender, entender e lidar com novas situações, bem como sua paixão e ética de trabalho foram incutidas nele por seu pai, Smail Zidane. Esses valores foram capturados em um livro autobiográfico « Sur les chemins de pierres » (Ed Michel Lafon) escrito por seu pai com um prefácio de Zinédine Zidane sobre os desafios que teve de superar desde seu humilde começo nas montanhas da Argélia até construir uma vida na França. As palavras escritas por seu pai ao longo de sua vida, sejam poemas, pensamentos ou sua poderosa autobiografia, continuam a guiá-lo. Como um poderoso talismã que ele carrega consigo, em um caderninho - essas palavras inspiram Zidane.

“Montblanc é uma Maison de cultura e qualidade que acredita na importância de transmitir ideias e pensamentos através da escrita. Uma crença que compartilho como alguém que se beneficiou dos valores e da cultura que meu pai e minha família me transmitiram, e que estou tentando transmitir também. Pessoalmente, escrevo no meu caderno quase todos os dias… não só dou autógrafos!” , diverte-se Zinédine Zidane.

Zinédine Zidane aparecerá a partir de setembro no conteúdo Montblanc ao lado de peças de couro exclusivas que destacam a importância da mobilidade, tanto física quanto metaforicamente, no caminho para alcançar seus objetivos, bem como ao lado do instrumento de escrita Montblanc para destacar o poder da escrita para liberar a criatividade e compartilhar ideias.

Em uma próxima campanha impressa, de TV e digital para suas fragrâncias Montblanc Legend, a Montblanc presta homenagem ao lendário charme e presença de Zidane.

Legend, a linha de fragrâncias mais vendida da Montblanc, canaliza a mentalidade daqueles que não buscam a glória, mas se esforçam para deixar sua marca com propósito, convicção e paixão, escrevendo sua própria lenda ao longo do caminho.

