Modelo híbrido? Por que a Nespresso decidiu reforçar o modelo B2B

A volta ao escritório dentro de um modelo híbrido, que permite a jornada também em casa em certos dias da semana, tem sido um dos temas mais quentes do mercado de trabalho com o controle da pandemia de covid. Para a Nespresso, uma das principais marcas de cafés do mundo, esse movimento já impacta os seus negócios de forma relevante desde o ano passado, a tal ponto que levou à adoção de uma nova estratégia no relacionamento com empresas.

"No ano passado, as operações de B2B cresceram além das nossas expectativas. Isso nos incentivou ainda mais a oferecer um melhor serviço e atendimento aos clientes, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, em Brasília e Goiás", disse Adriana Vieira, diretora de Nespresso Professional no Brasil, à EXAME.

Desde o começo de abril, a divisão da empresa suíça voltada a empresas, hotéis, restaurantes e bares tem equipes internas que atendem diretamente clientes ativos e potenciais nas regiões Sul e Sudeste e em Brasília e Goiás.

Até então, esse modelo era adotado apenas nas duas maiores cidades do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o restante do país era atendido por operadores parceiros.

São quatros centros de distribuição e 48 profissionais dedicados na nova estrutura, que respondem aos clientes corporativos. Na prática, segundo Vieira, isso se traduz em serviço logístico de entrega de máquinas e cápsulas, retirada de cápsulas usadas e assistência técnica no padrão da marca e de forma mais personalizada e ágil. Outra diferença é que as companhias passam a contar com a opção de compras online nos sete dias da semana.

A Nespresso Professional também lançou uma linha de negócios voltada ao modelo híbrido, em que empresas distribuem aos seus colaboradores vouchers que podem ser trocados por cápsulas das linhas domésticas da marca, justamente para uso enquanto estiverem trabalhando de suas casas.

A empresa não abre números da operação B2B, mas Vieira diz que o objetivo é dobrar o market share (a participação de mercado) até 2025.

No mundo, a Nespresso teve um crescimento orgânico de 8,8% em 2021, incluindo a divisão voltada para o consumidor final. A categoria de café foi a que mais contribuiu para a expansão orgânica da Nestlé.

Na linha de produtos, a Nespresso Professional reforçou a aposta em máquinas como a Momento, que funciona com a tecnologia touchless, que extrai o café sem contato manual -- uma prática que foi valorizada com o risco de contágio do coronavírus. Ao todo, são seis modelos de máquinas disponíveis.

Segundo a executiva, um levantamento realizado pela Nespresso Professional em 2021 -- denominado "O Futuro do Ambiente de Trabalho no Cenário Pós-Pandemia" -- apontou que, no modelo que concilia trabalho presencial e remoto, funcionários buscarão mais oportunidades de descontração e conversa com colegas quando estiverem presencialmente no escritório, enquanto tarefas individuais serão concentradas nos dias de trabalho de casa. "Isso gerou uma necessidade de as empresas readequarem seus espaços físicos e também os benefícios oferecidos", afirmou.