Moda em Trancoso, Angra dos Reis, Rio de Janeiro: marcas abrem lojas em hotéis

Em balneários internacionais, como Saint-Tropez, Sardenha e St. Barth, é comum a presença de lojas de moda dentro de hotéis e resorts cinco estrelas. Essa combinação certeira tem aparecido agora no Brasil, como pontos de venda deinitivos ou no formato pop up, em destinos como Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Trancoso.

A Paramount, marca de alfaiataria masculina, apresenta sua primeira pop-up no Rio de Janeiro. Será no condomínio Porto Frade, em frente à Baia de Angra dos Reis. Com uma das vistas mais desejadas do mundo, o condomínio Frade ganhou impulso seis anos atrás, com a inauguração do Hotel Fasano Angra dos Reis.

A loja temporária da Paramount tem até nome: Summer Store 2024 Vila Maris Frade. O ponto receberá a nova coleção de verão da Paramount Alfaiataria, disponível para os hóspedes e clientes entre 22 de dezembro e 10 de janeiro.

Entre as peças estão opções de linho belga, lã extrafina e algodão pima de tons claros, além dos clássicas marinho, caqui e cinza. “Fizemos essa seleção de peças que são a cara do verão. A camisa de linho, uma das peças-chave para a estação, vem com gola estruturada, garantindo elegância da praia ao jantar”, afirma Fernando Rodrigues, diretor criativo da marca.

Badalação em Trancoso

A marca de moda italiana Ferragamo desembarca na Bahia, com uma loja pop-up na Pousada Estrela D’Água, em Trancoso, em ativação inédita durante a época mais quente do ano.

Peças da marca vão estar no mobiliário da pousada a partir do dia 20 de dezembro até o carnaval do ano que vem. A escolha foi pensada para que os hóspedes do local tivessem contato com a nova coleção pré-spring 2024. Já a loja pop-up mesmo começa a funcionar a partir do dia 26 de dezembro.

Bem pertinho de lá, também em Trancoso, a Lacoste abre sua loja temporária para o verão. O espaço da grife francesa vai funcionar todos os dias das 16 às 22 horas durante a temporada. Para além da loja, a marca francesa também vai comandar diversas atividades de esporte, cultura e gastronomia.

O local terá peças decorativas e móveis artesanais produzidos localmente para criar uma atmosfera tropical. Nas cores, há a predominância do tom verde em conjunto com um tom creme neutro, que terá o monograma ‘’L’’ de Lacoste, principal elemento visual, nos adereços e nos tecidos, além de uma interpretação do croco pintada a mão.

"É a segunda pop up summer global da Lacoste, depois de Ibiza. Ambas as localidades são muito procuradas no verão, geram desejo e definem tendências. Esse movimento faz parte da visão estratégica regional da marca, que eleva seu nível e exalta o público brasileiro”, diz Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para América Latina.

Loja da Lacoste em Trancoso: inspiração em Ibiza

Reserva no Fairmont Rio de Janeiro

E há quem aposte na combinação de lojas de moda praia dentro de hotéis e resorts cinco estrelas como estratégia definitiva. Esse modelo de parceria chegou ao Rio de Janeiro com a Reserva, marca de roupas masculinas do grupo AR&Co, que abriu neste ano uma loja conceito dentro do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana.

O Fairmont pertence ao grupo Accor, um dos mais sofisticados hotéis do Brasil. A loja da Reserva lá pode ser acessada tanto pela rua como pelo lobby do hotel. Com o nome de Reserva Praia, o ponto traz produtos exclusivos, que não estão nas outras quase 200 lojas da marca espalhadas pelo Brasil. São, por exemplo, bermudas com tecido de praia com ajustes laterais com micro estampas.

A loja, com visual clean e boa distribuição das araras, conta com um café. Segundo Rony Meisler, co-fundador da marca com o amigo Fernando Sigal e CEO da Ar&Co, o movimento registrado até agora já é o dobro do esperado. A ideia é oferecer uma opção de compra aos turistas que querem experimentar o estilo de vida carioca durante e depois das férias.

A unidade será a primeira desse formato com conceito de praia pensado para hotéis e resorts, com itens exclusivos. Meisler quer expandir o modelo para outras cidades. “Esse tipo de loja cabe em diversas cidades de praia do Brasil, mas também em centros mais urbanos, até São Paulo”, diz.