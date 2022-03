A moda descomplicada: looks completos do home office à reunião de negócios

Você aceitaria ganhar menos para nunca mais trabalhar com roupas formais na vida? Um levantamento realizado pela americana Stitch Fix, serviço de assinatura de roupas com mais de 4 milhões de membros, com cerca de mil consumidores mostra que cerca de um terço de seus clientes aceitaria receber 10% menos para não vestir roupas sociais no trabalho todos os dias.

O período de isolamento social mudou a relação do homem com a roupa. “O crescimento do trabalho em home office nos obrigou a questionar as convenções sociais: nosso trabalho realmente exige que nos vistamos de um jeito específico?”, questiona o psicólogo Flavio Voight. “É natural que agora as pessoas procurem formas de se vestir que reflitam melhor como se sentem, valorizando o conforto e a expressão pessoal.” O conforto passou a ser prioridade e, como consequência, a valorização de tecidos e cortes que realçam a personalidade.

Já o mercado de luxo percebe como pilares de diferenciação a qualidade têxtil, tradição, modelagem e percepção do produto. Diferentes estilos de roupas casuais chegam para compor ainda mais o guarda-roupa do homem contemporâneo.

Por outro lado, o social e os eventos – trabalho presencial e encontros sociais que devem voltar a acontecer com os mesmos níveis de dois anos atrás – continuarão a exigir as vestimentas adequadas e, com isso, uma expressão mais importante de personalidade, com combinações diversas de peças e materiais para um visual que certamente não passará despercebido.



Homemeeting: conforto e sofisticação

Não à toa, as modelagens mais amplas e os materiais mais confortáveis tomaram o lugar de tecidos rígidos. E de olho nas novas demandas dos consumidores, as marcas reagiram com o lançamento de coleções.

Foi o caso da linha Homemeeting, da marca Ricardo Almeida, que traz a proposta de produtos totalmente feitos de malha, mas com caimento e acabamento de alfaiataria.

A coleção é composta de nove peças-chave com variações de cores. A escolha permite que elas sejam combinadas entre si – e carregam o conceito de minimalismo inteligente; outra tendência do mercado da moda, que vêm abrindo mão, por exemplo, da aplicação de logos à mostra.

A nova coleção da Ricardo Almeida tem chamado a atenção não só pela versatilidade mas também pela gramatura dos tecidos, modelagem e caimento das peças pensados para entregar robustez e conforto, em um tecido que quase não amassa e pode, facilmente, ir da lavanderia para o closet sem precisar passar.

Peças exclusivas, diversas combinações

A proposta de Ricardo Almeida com a coleção Homemeeting é também dar aos clientes a opção de usar looks monocromáticos, tom sobre tom, utilizando as cores disponíveis dentro da própria linha.

Além disso, podem-se combinar peças com itens de alfaiataria, como uma camisa social e um sobretudo com uma calça de malha com nervura. É o mais puro e simples mix and match, um jeito novo de conectar-se à roupa e à excelência já conhecida da marca.

Outro diferencial é o conceito de “alfaiataria aplicada”, na qual a marca realiza diversos estudos sobre o padrão corporal do homem brasileiro para que as peças tenham o caimento perfeito sem a necessidade de ajustes.

Nada mais prático, versátil e minimalista diante de um cenário em que as pessoas priorizam cada vez mais roupas com tecidos de altíssima qualidade, com cores neutras, e que possam ser combinadas de maneira intercalada. No novo dress code pós-pandemia, bastam algumas peças para que os looks se multipliquem.