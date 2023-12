Moda chinesa atual combina streetwear e elegância

O estilo de vida urbano e a cultura hip hop global têm deixado sua marca na moda chinesa, especialmente entre os jovens que buscam expressar sua individualidade e atitude através do vestuário.

Segundo o Relatório da Indústria de Vestuário Taobao de 2023, o mercado de varejo online da China viu um crescimento impressionante de 36% em 2022, superando a média global. Os jovens chineses, entre 18 e 24 anos, estão no centro desse boom, preferindo itens de alta moda, tendências globais e peças de qualidade.

Desde 2018, o streetwear na China tem crescido a uma taxa constante de 60%, superando outras categorias de moda. Os consumidores jovens têm buscado roupas que sejam não apenas confortáveis, mas também elegantes e descontraídas, evidenciando uma mudança significativa no panorama da moda chinesa.

Streetwear: conforto e estilo nas ruas da China

O streetwear é um estilo de moda urbana que surgiu inspirado pela cultura hip hop de Nova York e pela cultura do surf da Califórnia. É um estilo que representa a essência urbana e cultural de cada comunidade ou tribo ao redor do mundo, através de roupas e acessórios. O streetwear inclui elementos de roupas esportivas, punk, skate e moda de rua, e está ligado ao comportamento, mentalidade e estilo de vida.

O streetwear chinês, com suas raízes profundas na cultura hip hop, tem se destacado por sua abordagem descontraída e confortável. Calças largas, camisetas oversized, bonés e tênis são as peças-chave que definem esse estilo, que não só conquistou as ruas, mas também viralizou no TikTok, impulsionado pelas mídias sociais e pelas influências de ícones da música hip-hop e k-pop.

A elegância encontra a moda urbana

A moda chinesa, tradicionalmente conhecida por sua elegância e sofisticação, agora abraça o streetwear e a moda urbana. Cores vibrantes, estampas florais e bordados detalhados são incorporados para criar um visual moderno e atraente. Marcas como Shein e AliExpress exemplificam esse crescimento, ganhando popularidade global e mostrando que a moda chinesa é mais do que apenas vestuário; ela engloba acessórios e um estilo de vida que reflete a essência do hip hop.

Democracia Fashion

Considerada um dos movimentos mais democráticos e atemporais do universo fashion, a moda hip hop alinha tendências com grandes nomes da música e das artes visuais, criando uma fusão única entre a cultura tradicional chinesa e as influências contemporâneas. Essa tendência representa mais do que moda; é um estilo de vida que ressoa com a geração atual. Esse estilo rompe com os paradigmas da moda tradicional, oferecendo um guarda-roupa informal e confortável, com influências esportivas e urbanas.