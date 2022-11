Moda, arte e ingressos à venda: a 54ª edição da São Paulo Fashion Week

Fashion films, desfiles fora da Bienal do Ibirapuera, do Rio de Janeiro ao metaverso, marcaram as últimas edições da São Paulo Fashion Week. A edição número 54 do evento, que começa hoje (16), teve um salto em comparação com a edição passada, realizada em junho. Novamente com as apresentações divididas em dois locais, desta vez no Komplexo Tempo, na zona leste de São Paulo, e no shopping Iguatemi, serão 5 desfiles digitais e 43 desfiles presenciais, 21 apresentações a mais desde a última edição.

Quatro marcas estreiam nesta edição: Greg Joey, do estilista Lucas Danuello, Heloisa Faria, que trabalha técnicas de moulage, Mauricio Duarte, com criações pintadas a mão e a Buzina, da estilista portuguesa Vera Fernandes, que se destaca pelo seu trabalho em sustentabilidade e coleções limitadas e personalizadas. Com um desfile especial, a Ellus celebrará nesta edição os 50 anos da marca.

"A gente está conseguindo agora, com o retorno efetivo dos eventos presenciais, realizar o festival ocupando territórios na cidade. A gente está indo pra Mooca, né? Já tivemos uma experimentação na temporada passada com uma sala de desfiles, mas agora temos oito galpões, que eram industriais, e têm uma história muito grande com a cidade de São Paulo e com a indústria da moda", comenta Paulo Borges, fundador e idealizador da SPFW.

O tema "IN.PACTOS", que batiza a edição, pretende discutir além da moda, criatividade, sustentabilidade, inovação e arte. Este último tema, inclusive, tem participação e curadoria de Carollina Lauriano, que trará um olhar da arte contemporânea para a moda a partir de coletivos de artistas racializados, indígenas e

trans a fim de discutir questões de identidades e pertencimento, transformando o entorno do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.

"Carollina trouxe jovens artistas com protagonismo na arte contemporânea, na arte de rua e em várias plataformas. Em parceria com a Secretaria de Cultura, temos um projeto museu de arte de rua, é um museu a céu aberto que traz o grafite e painéis pintados por artistas de várias localidades do Brasil. Sempre pensando também no recorte de racializados, indígenas e trans, para criar um corredor criativo", diz Borges.

“Minha participação nessa edição da SPFW se baseia em trazer um olhar da arte contemporânea para a moda, apresentando artistas/es que tem práticas que se aproximam da moda, a fim de discutir identidades e pertencimento. Se até hoje a sociedade Brasil ainda vive sob um pacto colonial que oprime maiorias minorizadas, quais são os novos pactos que devemos criar para um futuro mais plural e qual a responsabilidade da moda nesse contexto? É sobre isso que estou interessada em discutir”, explica Lauriano.

Além disso, pela primeira vez, o evento passou a vender ingressos, que se esgotaram no início das vendas. Os ingressos comprados permitem a entrada em todas as áreas de ativações, exposições, bares, restaurantes, desfiles abertos, com valores de R$ 50 a R$ 1.540.

"Nossa expectativa de público é de quinze a vinte mil pessoas presenciais, mas tem a a grande questão do digital, com a transmissão em todas as plataformas digitais, que tem um alcance exponencial", diz Borges.

