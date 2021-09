Missão cumprida: críticos elogiam "007 – Sem Tempo para Morrer"

O filme de James Bond 007 – Sem Tempo para Morrer" está estreando 18 meses mais tarde por causa da pandemia de covid-19, mas a maioria dos críticos disse que valeu a espera.

As resenhas não pouparam elogios a Daniel Craig em sua quinta e última atuação como o agente secreto britânico, que encerra um período de 15 anos que começou com 007 – Casino Royale.

Programado originalmente para ser lançado em abril de 2020 e adiado três vezes, Sem Tempo para Morrer fez sua estreia mundial em Londres na terça-feira, contando com a presença de suas estrelas e de membros da realeza britânica.

"É a interpretação mais firme e – ousaria dizer? – mais íntima de #DanielCraig como #JamesBond, com um encerramento poderoso, inesperado e muito comovente. Valeu a pena esperar!", tuitou o crítico de cinema Scott Mantz. Dando cinco estrelas ao filme, Kevin Maher, do jornal britânico The Times, disse que é "melhor do que bom. É magnífico".

Mas alguns criticaram a trama e a duração.

"... A jornada para a despedida impactante de Craig se afoga no enredo; é tão intrincado e demorado que você pode se flagrar se distraindo durante grande parte da vilania", escreveu David Rooney, da publicação The Hollywood Reporter.

Estimada em 200 milhões de dólares, a nova aventura mostra Bond abandonando uma aposentadoria idílica na Jamaica para rastrear um novo vilão, interpretado pelo vencedor do Oscar Rami Malek, armado com um tecnologia letal.