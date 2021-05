Ministério da Saúde vai vacinar atletas que vão para os Jogos de Tóquio

Todos os atletas integrantes da Comitiva Brasileira dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira, informou o Ministério da Saúde em comunicado.

Segundo a pasta, 1.814 pessoas credenciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) podem ser imunizadas. A expectativa é que atletas, comissão técnica e profissionais credenciados possam viajar e competir com segurança no Japão.

"As ações começam a partir desta quarta, mas as datas podem variar de acordo com a disponibilidade de cada estado para a vacinação", informou. A logística de vacinação foi definida em parceria com o Ministério da Defesa em seis capitais brasileiras - Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).

Segundo a pasta, serão usadas 4.050 doses de vacinas da Pfizer para completar o esquema vacinal de duas aplicações.

"Essa vacina foi escolhida considerando os dias necessários para a vacinação e o tempo de resposta imunológica. Pela urgência da ação e a data limite para a viagem dos atletas, o Ministério da Saúde recomenda o intervalo de 21 dias entre as doses. Essa orientação considera apenas as necessidades específicas deste grupo e não altera o intervalo previsto, de 12 semanas, para a campanha nacional de vacinação", disse.