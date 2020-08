Millie Bobby Brown vive irmã de Sherlock em “Enola Holmes”; veja trailer

A estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, vai interpretar a irmã do personagem Sherlock Holmes no novo longa da Netflix. “Enola Holmes” chega à plataforma de streaming no dia 23 de setembro.

O filme é baseado na série de livros de Nancy Springer, que criou o personagem da irmã de Sherlock e a transformou numa espécie de concorrente para o maior detetive de todos os tempos. O primeiro deles, “O caso do marquês desaparecido”, foi lançado originalmente em 2006 e deu início à série que conta mais cinco publicações.

No trailer oficial, divulgado nesta terça (25), a personagem está em busca da mãe desaparecida. O longa inédito também conta com Henry Cavill (The Witcher, 2019) no papel de Sherlock, e Sam Clafin (Como Eu Era Antes de Você, 2016) como Mycroft.

Confira o trailer: