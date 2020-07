Michelle Obama anuncia data do seu novo podcast no Spotify

Estreia em 29 de julho um dos novos podcasts mais aguardados do ano. Michelle Obama estreia seu programa no Spotify, feito em parceria com sua produtora, a Higher Grounds Productions.

Por enquanto, serão episódios semanais, durante nove semanas. No programa, a advogada e ativista, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, vai conversar com convidados como o apresentador Conan O’Brien, a ex-consultora do governo de Barack Obama Valerie Jarrett e familiares, como seus irmãos Marian Robinson e Craig Robinson.

O podcast será gratuito, ficando disponível mesmo para clientes Spotity que não assinam a versão premium do serviço. Haverá comerciais de marcas como Tide, Dawn e Salesforce.

A plataforma de música e podcasts espera atrair um número grande de ouvintes. Se a autobiografia em livro de Michelle Obama servir de parâmetro, o programa promete ser um sucesso: o livro vendeu 10 milhões de cópias em apenas cinco meses.

Ouça o episódio de introdução do podcast:

Investimento em podcasts

Além do programa com Michelle Obama, o Spotify vem investimento em novos programas para atrair audiência. Em junho, a empresa anunciou que fará uma série de podcasts exclusivos com a celebridade Kim Kardashian West e, além disso, um outro produto com personagens da DC Comics, subsidiária da Warner e dona de alguns dos heróis mais conhecidos do mundo.

Os anúncios feitos naquela ocasição fizeram a ação do Spotify chegar a subir mais de 15%.

Os projetos fazem parte do plano do Spotify em aumentar cada vez mais o volume de podcasts exclusivos na plataforma e autorais, para bater a concorrência de podcasts em plataformas rivais, como Apple, Deezer e Castbox, e aumentar a permanência de seus ouvintes.