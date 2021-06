Estrela de "I May Destroy You" é grande vencedora dos Prêmios Bafta

Michaela Coel, a estrela e criadora da série dramática I May Destroy You, foi a grande vencedora dos Prêmios Bafta no domingo, sendo agraciada com as honrarias televisivas de minissérie e atriz principal.

A série, que aborda a história de uma mulher que tenta reconstruir a vida após uma agressão sexual com momentos de humor negro, já foi premiada pela Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão pela direção, edição e roteiro.

"Arabella não somente é alguém muito próxima de mim, sinto que ela representa muitas mulheres que não são realmente vistas na televisão — ela é caótica e não é perfeita", disse Coel, em lágrimas, sobre sua personagem em uma entrevista após a premiação.

Ela prestou homenagem a Ita O'Brien, coordenadora da série encarregada de fazer com que elenco e equipe se sintam à vontade na filmagem de cenas de natureza íntima ou sexual.

Muitos indicados compareceram pessoalmente à cerimônia em Londres, já que agora a Inglaterra permite reuniões em locais fechados na esteira de uma suspensão parcial das regras de lockdown da covid-19, e outros participaram virtualmente.

O grupo de dança Diversity recebeu o prêmio Must See Moment, escolhido pelo público britânico e anunciado por um membro da plateia pela internet, por seu número dedicado a George Floyd e ao movimento Black Lives Matter no programa Britain's Got Talent da ITV.

Paul Mescal, astro da série dramática irlandesa Normal People indicado pela primeira vez, foi premiado como melhor ator.

