Michael Lang, um dos organizadores do festival de Woodstock, morre nos EUA

Um dos organizadores do festival de música de Woodstock, realizado em agosto de 1969 e reconhecido até hoje como o maior marco da contracultura nos Estados Unidos, Michael Lang morreu na noite do último sábado, 8, aos 77 anos, vítima de câncer, segundo informações da AFP.

Em comunicado da família divulgado por seu amigo Michael Pagnotta, Lang morreu de "uma forma rara de linfoma de Hodkging nos hospital Sloan Kettering, em Nova York (EUA)". Nas redes sociais, Pagnotta publicou: "Lamentamos saber que o ícone lendário de Woodstock e amigo de longa data da família Michael Lang morreu aos 77 anos após uma breve doença. Descanse em paz".

O festival de música e artes de Woodstock foi realizado no estado norte-americano de Nova York, entre 15 e 18 de agosto de 1969, quando alguns dos maiores nomes da música na época, como Jimi Hendrix, Santana, Joan Baez, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Sly and the Family Stone, entre vários outros outros.

Antes do evento, eram esperadas cerca de 200 mil pessoas, mas segundo relatos da época mais de meio milhão compareceram, causando uma série de problemas na região onde foi realizado, como gigantescos congestionamentos e falta de infraestrutura para atender ao público.

Mesmo assim, o festival se tornou marco de um momento crucial na história dos EUA, em meio à Guerra do Vietnã e o surgimento do movimento hippie, e consolidou definitivamente a contracultura dos anos 1960 no país. Lang tinha 24 anos quando ajudou a organizar o evento, imortalizado no documentário "Woodstock; 3 Dias de Paz, Amor e Música", de 1970.