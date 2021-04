Michael Kors leva o luxo para internet e inaugura loja online no Brasil

O mercado de luxo não ficou de fora de dos impactos da pandemia. Mais de um ano depois de seu início, a consolidação do comércio digital levou a marca Michael Kors a lançar seu primeiro e-commerce no Brasil e na América Latina. O site já está no ar.

O lançamento quebra alguns paradigmas e preconceitos contra o mercado digital entre marcas premium e de luxo que antes operavam apenas em canais físicos.

No Brasil, a marca opera sob gestão do grupo Dorben, que detém os direitos de representação dela no Brasil, e de outras do segmento de luxo como: Tod's, Tory Burch e Jimmy Choo e Carolina Herrera.

“O lançamento do e-commerce da marca no Brasil era um desejo antigo e um passo estratégico que visa levar os nossos produtos e a experiência de compra a todas as cidades do Brasil", explica Marco Megiani, presidente do grupo.

Segundo o grupo, a loja digital passou por um difícil processo de validação junto a matriz da marca para ser a plataforma oficial no Brasil. Ela foi desenvolvida pela VTEX, multinacional que oferece plataformas de e-commerce para empresas globais como Carrefour, Sony, Walmart, Samsung, entre outros players, com presença em mais de 40 países.

Entre os produtos disponíveis estão bolsas, acessórios, perfumes, calçados e relógios que levam o nome da marca.