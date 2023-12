Miami nas férias: um guia da mini Nova York onde é verão o ano todo

A cidade de Miami passou por uma metamorfose nos últimos anos e hoje se não fosse o clima ameno em dezembro ao invés do frio congelante você acharia que está no Soho, em Nova York. Frequento a cidade há mais de 20 anos e sinto que muitos brasileiros ainda têm o estereótipo de lugar para ir em outlet e ficar em hotel ruim. Miami hoje tem o melhor da hotelaria, gastronomia e cultura.

A região da Brickell onde fica o centro financeiro tem um ar urbano com as melhores lojas e rooftops para tomar um drinque. Já as praias são várias, uma para cada turma diferente. Tem a manjada South Beach (não curto), já as praias mais bacanas estão mais ao norte começando com a sofisticada Bal Harbor (onde tem o shopping que inspirou o Shopping Cidade Jardim) até o lugar da modinha Surf Side onde irei passar meu Ano Novo.

Design District com suas obras de arte a céu aberto e as melhores lojas de grife e Wynwood, um bairro com dezenas de grafites para você descobrir entre cafés charmosos (imagine uma Vila Madelena 3.0) são lugares que vale horas para simplesmente andar e curtir

Estas são minhas cinco dicas que você não pode deixar de conferir neste momento:

1 – Sexyfish

Restaurante e balada mais instagramável de Miami. O lugar é um projeto do Martin Brudnizki Design Studio e possui obras de arte e design do Damien Hirst, Frank Gehry and Michael Roberts.

2 – Cote

Steakhouse coreana hypada premiado com uma estrela Michelin onde você vai comer o melhor Kobe A5 da sua vida preparado na sua frente

3 - L’Atelier de Joël Robuchon

Único restaurante na cidade com 2 estrelas Michelin. Nasceu em Paris do famoso chef que dá nome ao lugar, sente ao balcão e peça o menu degustação

4 – Superblue

Museu de arte contemporânea que mistura interatividade e arte digital, um must. Não perca a obra do Es Devlin, um labirinto todo de espelhos de dois andares, totalmente imersivo, prepare a câmera do seu celular

5 – Eden Gallery

A galeria de arte mais bacana do mundo fica no miolo do Design District, um deleite para os olhos. Não deixei de apreciar as esculturas do David Kracov com suas borboletas em três dimensões