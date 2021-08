Meu Estilo: Paula Toller lança remix hoje e conta sobre suas inspirações

Prestes a comemorar 59 anos, sendo 39 de carreira, Paula Toller lança hoje (20) o remix do single Eu Amo Brilhar. Produzido em parceria com o filho, Gabriel Farias, a música já está disponível nas plataformas de streaming.

O single, lançado no ano passado, contou com parceria com o músico Gustavo Camardella com participação especial de Gabriel Farias, que roteirizou e dirigiu o clipe da música.

“A música é uma coisa da nossa intimidade. Desde a infância, cantamos os três juntos, eu, Lui e Gabriel. Há alguns anos, enquanto morava em Los Angeles, Gabriel fez uns vídeos cantando e tocando violão e quase caí para trás com a afinação, o timbre e a facilidade dele cantar”, disse Paula.

Para além da música, Toller se aventura há mais de cinco anos no universo etílico, produzindo, desde 2016, seu próprio espumante: o LaToller, desenvolvido pelo vinhateiro Luiz Henrique Zanini, da Vinícola Vallontano.

Ainda que as apresentações tenham sido interrompidas no ano passado, por conta da pandemia, 2020 foi um ótimo ano para a vinícola, com uma safra histórica no Brasil. Assim, a LaToller ampliou sua linha e lançou o LaToller Rose, além do LaToller Brut, ambos safra 2020.

“Sou empolgada com as coisas boas que o Brasil produz e o espumante brasileiro está cada vez mais valorizado”, afirma a cantora. “O LaToller é uma combinação elegante de presente da natureza e cuidadosa elaboração. Uma inspiração para momentos especiais”, completa.

Inclusive, uma taça de vinho ao final do dia faz parte do momento de relaxamento da cantora. Em conversa à Casual, Paula Toller conta sobre seus hobbies e o que a inspira no dia a dia.

