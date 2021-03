Meu Estilo: Marcela Ceribelli, CEO da Obvious, conta o que faz em seu tempo livre

Marcela Ceribelli colabora (e muito) com a expansão de conteúdos relevantes no universo digital. Com a agência Obvious, fundada por ela em 2015, mulheres são representadas sem estereótipos através de campanhas precisas (e que tragam a felicidade feminina). A agência que produz conteúdos digitais conta com mais de 642.000 seguidores no Instagram, e 53.000 seguidores na conta pessoal de Marcela. Em conversa com a Casual, Ceribelli conta sobre seu tempo fora das redes, e como o lazer serve de inspiração para a carreira.

Com uma mente sempre ativa, a busca pelos exercícios físicos e esportes vem como um refúgio para Marcela. De Muay Thai à natação, a carioca de 30 anos não deixaria de trazer esta parte de sua rotina diária para o trabalho. Em maio do ano passado, lançou um braço da Obvious, a Chapadinhas de Endorfina, canal de conteúdo em que apresenta exercícios físicos para além da estética. O assunto já havia sido tratado em 2019, após um um episódio do podcast Bom dia, Obvious (lançado todas às segundas-feiras e no ranking dos 20 mais ouvidos do Spotify).

De lá para cá, o tema sobre saúde (mental e física) se expandiu. Hoje, a conta Chapadinhas de Endorfina no Instagram é acompanhada por mais de 129.000 pessoas. Além dos números, no ano passado a agência lançou uma coleção de roupas em parceria com a C&A, que conta com camisetas, shorts, chapéu, jaquetas e itens para a casa. Para este ano, Marcela adianta que lançará um e-commerce próprio, com acessórios e roupas esportivas.

“O perfil da Obvious é feito por muitas mulheres. Já a Chapadinhas de Endorfina é 100% meu estilo de vida. Foi um desejo que eu sempre tive e que dizia que se eu fosse fechar a Obvious, fecharia para fazer algo que tivesse a ver com bem-estar e esportes, mas não precisei encerrar nenhum projeto”, conta rindo.

Para quem pensa que esportes e redes sociais são os focos constantes de Marcela, se engana. Devoradora de livros, ela procura na literatura modos de se conectar com narrativas de outras mulheres, e planeja para o futuro publicar seu próprio conteúdo impresso. Confira algumas de suas recomendações.

