Meu Estilo: Lethicia Bronstein “Me rendi ao streaming na pandemia”, diz

São três marcas, duas lojas físicas (uma inaugurada no final de abril no shopping Iguatemi São Paulo) e um e-commerce comandados pela estilista Lethicia Bronstein. A carioca, queridinha das noivas da vida real e das novelas, já vestiu celebridades como Ticiane Pinheiro, Gabriela Pugliesi e Camila Queiroz em suas cerimônias de casamento, até a cantora Jennifer Lopez em sua passagem pelo Brasil em 2014 para a Copa do Mundo.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Com as recentes marcas lançadas, Le Bronstein e Pietra (homônima à sua filha de 3 anos), a estilista pode expandir seus designs para roupas mais casuais. “A moda da Le Bronstein reflete o que eu visto no meu dia a dia de trabalho. São calças de alfaiataria com t-shirts e camisas de seda, ou um jeans com uma peça fashionista”, explica. Já aos finais de semana, o estilo de Lethicia casa com as peças de Pietra, com vestidos amplos.

Quando o assunto é televisão, Lethicia tem uma lista não só de séries que maratona, como também de participações em filmes como Meus 15 Anos (2017) e até sua própria série de televisão A Estilista (2015). Ainda sob embargo, em breve, ela participará de um programa no streaming.

Em entrevista à Casual, Lethicia conta sobre seus hobbies, prazeres e curiosidades fora do horário de trabalho.