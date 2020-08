De saída do Barça, Messi tem valor anual estimado em quase R$ 1 bi

Lionel Messi está saindo do Barcelona e os números envolvidos são enormes.

Qualquer clube que queira trazer o craque precisará de milhões de dólares para bancar seu salário. E isso sem contar a taxa de transferência de 825 milhões de dólares que o Barça exige — embora a assessoria de Messi argumente que essa taxa não se aplica mais.

Em troca, seu novo clube poderia esperar geração anual de valor de 175 milhões de dólares (959 milhões de reais de acordo com o câmbio de hoje) se o atacante argentino entregar seu costumeiro desempenho, de acordo com o cálculo de Matt Balvanz, vice-presidente de análise da Navigate, consultoria de dados focada em esporte e entretenimento. A conta foi feita da seguinte forma:

Cerca de 2 milhões de camisas oficiais com o nome de Messi são vendidas anualmente por preços que variam de 100 a 200 dólares. Os clubes normalmente embolsam 15% da receita com vestuário, então seu novo time poderia esperar 45 milhões de dólares apenas com a venda de camisas.

Balvanz também cita a receita do Barcelona, que atingiu impressionantes de 960 milhões de dólares em 2019. Supondo que cada um dos 11 titulares do clube seja responsável por igual parcela do faturamento, Messi valeria cerca de 87 milhões de dólares (esse dado inclui a venda de camisas). Com um pouco de ousadia, é aplicada a hipótese de que a contribuição de Messi para a venda de ingressos, direitos na mídia e patrocínios é mais do que o dobro do jogador médio do clube catalão. Assim, Balvanz conclui que Messi vale cerca de 175 milhões de dólares por ano.

É um número e tanto, mas não muito longe do cálculo feito pela Transfermarkt no passado. Em 2018, o website avaliou o profissional argentino em 198 milhões e hoje estima seu valor de mercado em 123 milhões de dólares.

Usando a mesma lógica, a saída potencial de Messi provavelmente tiraria o Barcelona da posição de clube mais rico do futebol mundial. E daria impulso significativo à receita de qualquer time que decidir escalar o jogador de 33 anos que se tornou sinônimo dos sucessos do Barça dentro e fora do campo nos últimos anos. O Manchester City, apontado como favorito para levar o craque, está em sexto lugar no ranking Football Money League, elaborado pela Deloitte.

