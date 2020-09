Mercedes-Benz lança carro sem volante inspirado no filme Avatar

A Mercedes-Benz tirou do papel um projeto que parecia pertencer ao próximo século. Em janeiro, antes da pandemia transformar os salões de automóveis em eventos virtuais, a marca exibiu o protótipo de um carro para lá de futurista e inspirado no filme “Avatar” em um evento de Las Vegas, nos Estados Unidos. Pouco mais de seis meses depois, o carro que pretende “conectar homem, máquina e natureza”, segundo a Mercedes, aparece sendo dirigido em um vídeo de apresentação da marca.

O Mercedes-Benz VISION AVTR foi criado em parceria com a franquia “Avatar”. Em vez de um volante, o carro ostenta um “elemento de controle multifuncional” que os motoristas podem operar com uma mão. É uma espécie de painel sensível ao toque das mãos que fica entre o banco do motorista e do passageiro. “Ao colocar a mão na unidade de controle, o interior ganha vida e o veículo reconhece o motorista por [seus] batimentos cardíacos e respiração”, disse Mercedes.

Jon Landau, produtor do filme “Avatar”, disse que “Além de ter um design bonito, ele [o carro] criará uma conexão mais próxima com o motorista e o ambiente ao seu redor. Esperamos que resulte em uma melhor compreensão de nossa responsabilidade para com o mundo em que vivemos”.

Embora colocar o modelo para ser comercializado não pareça estar nos planos da Mercedes de hoje, muitos elementos do carro possuem tecnologias que podem ser empregadas em outros modelos. O Mercedes-Benz VISION AVTR possui, por exemplo, uma direção nas quatro rodas que permite dirigir diagonalmente.

O veículo também conta com uma bateria desenvolvida com química de células orgânicas à base de grafeno que é completamente livre de terras raras e metais. Os materiais da bateria são compostáveis, ou seja, recicláveis e totalmente independente dos combustíveis fósseis.