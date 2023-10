Mercado de Pinheiros terá feira gratuita de gastronomia e cultura asiática

Um sábado para celebrar as mais diversas culturas e cozinhas da Ásia em pleno Mercado Municipal de Pinheiros. Amanhã, 21, acontece a primeira edição do NekôFest, feira que pretende oferecer uma viagem pelo continente, com comidas típicas de diferentes países a partir de R$ 15 e uma variada agenda de atividades.

A lista de restaurantes confirmados é extensa com: Hidden By 2nd Floor, Ícone Restaurante Asiático, Sozai Japanese Deli (que participa com futomakis), Pato Rei (croc sandos e omuraissu de cogumelo ou porco) e Oyako Tsukemono (onigiris, onigirazus, e tsukemonos) representam o Japão; Samosa & Company (com samosas e curries) apresenta os sabores da Índia; Priscila Jung e Dekidin (hotdogs coreanos, kimchis, banchans, tsukemonos), Ihho Korean Food (espetinhos e Bulgogui), Omonah (frango frito coreano) e o Seok Joung Restaurante preparam comidas típicas coreanas. Participam também do evento o Thai & San, com receitas da Tailândia, Lanikai, um restaurante havaiano tradicional, o vietnamita Bánh Mì, e as hamburguerias The Pitchers e Sandoiti, com receitas de pegada asiática.

Outras presenças confirmadas são a Japas Cervejaria e a 夢 PRIUS, que participam com cervejas artesanais, Izakaya Donchan e Taka Drinks, que servem drinques asiáticos.

As sobremesas ficam por conta da padaria japonesa Hakkopan, a Moti Confeitaria e a Doguh Confeitaria, com doces japoneses como o Choux Cream, além de cafeterias como a Bori Café, lojas chá como a Mori Chazeria, de objetos de cozinha como a Oyahou e outros artesanatos.

Além da gastronomia, haverá apresentações como a performance de Taiko (percussão japonesa, pelo Grupo Himawari Taiko), dragão e música chinesa (do Templo Lohan), apresentação de Kpop (KC GIRLS) e danças Polinésia (Hula Aloha Brasil) e Indiana (Maharani Dreams), além de oficinas de Furoshiki (arte em tecidos pela Oyahou) e de culinária coreana, com o chef João Son, entre tantas outras atrações culturais.

O evento é idealizado e realizado pelo Vou de Nekô, aplicativo de delivery dedicado às gastronomias e as culturas asiáticas na cidade de São Paulo. A plataforma foi criada por Marisol Kiyoko Nakabayashi Cruz Guevara, descendente de japoneses e colombianos.

Além da comida japonesa, o aplicativo oferece pratos indianos, taiwaneses, tailandeses, vietnamitas, chineses, coreanos, apresentando um mundo vasto e saboroso, que vai muito além do sushi e que convida os paulistanos a embarcarem em uma verdadeira viagem pelas riquezas culinárias do continente asiático.

Serviço:

NekôFest

21 de outubro (sábado), a partir das 11h

Mercado Municipal de Pinheiros - Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros

Entrada gratuita