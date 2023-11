Menu do Titanic vai a leilão e pode ser vendido por R$ 423 mil, na Inglaterra

Havia ostras, salmão com molho holandês, carne bovina, pombo, pato, frango assado, ervilha, purê de pastinaga e pudim Victoria.

A comilança descrita é um vislumbre do que os passageiros da primeira classe do Titanic comeram no jantar em 11 de abril de 1912, quando o navio partiu de Queenstown, na Irlanda, com destino a Nova York. O menu será leiloado na Inglaterra, e a expectativa é que ele possa ser vendido por cerca de US$ 86 mil, o equivalente a R$ 423, 78 mil.

Um cardápio daquela noite, com uma bandeira vermelha da White Star Line em relevo no topo e sinais de danos causados ​​pela água, será leiloado no sábado na Henry Aldridge & Son Ltd, no sudoeste da Inglaterra. Andrew Aldridge, diretor administrativo da casa de leilões, disse na quarta-feira que, embora se saiba que alguns cardápios do navio sobreviveram, esta era a única cópia conhecida da noite de 11 de abril.

O leilão incluirá centenas de outros itens marítimos, incluindo um cobertor xadrez da White Star Line que foi recuperado de um barco salva-vidas do Titanic e um relógio de bolso de propriedade de um passageiro de segunda classe, um imigrante russo, que não sobreviveu ao naufrágio.

— Existem vários menus de jantar do Titanic —, disse Aldridge, observando que três refeições por dia foram servidas de 10 de abril, dia em que o navio iniciou sua primeira viagem, até 14 de abril, dia em que o navio bateu em um iceberg e começou a afundar no Atlântico Norte, matando 1.500 pessoas.

Ao longo dos anos, alguns menus esfarrapados do Titanic foram leiloados e atingiram preços elevados. Um cardápio de primeira classe do último almoço do navio foi vendido por US$ 120 mil em 2012. Três anos depois, um cardápio do último jantar servido aos passageiros de primeira classe foi vendido por mais de US$ 118 m