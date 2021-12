Menos estresse no metrô: Berlim oferece passagem comestível de cannabis

Para os viajantes ansiosos pela crise da covid ou pelas compras de Natal, a direção dos transportes de Berlim (BVG) propõe nesta semana uma passagem comestível com sabor de óleo de cannabis, que permite "engolir o estresse".

"Quem quiser viver o Natal totalmente relaxado, venham conosco, a BVG. E para um relaxamento extra, encontramos uma solução: uma droga das boas", explica a BVG em um vídeo de apresentação, empresa que administra ônibus, trens e metrô em Berlim.

Sua "passagem cannabis", que é oferecida até sexta-feira, foi pensada para combater "os nervos do Natal", explica a empresa, que geralmente faz este tipo de campanha inusitada.

A passagem, válida para todo o dia - de 8,80 euros (10 dólares) -, é composta por papel comestível impregnado com uma leve camada de óleo de cannabis, "com três gotas no máximo", explica a BVG.

Ao expirar sua validade de 24 horas, pode ser consumido e "como (...) não contém substâncias psicoativas (...)", o óleo é "totalmente inofensivo para a saúde" e "perfeitamente legal", acrescenta a empresa.

O anúncio gerou piadas e 'memes' nas redes sociais: "agora também podemos 'voar' com a BVG", brincou um internauta.

A operação não tem nada a ver com o debate sobre a legalização da cannabis - o novo governo alemão prevê aprovar sua venda em comércios autorizados -, afirma a BVG, que destaca que é "contra qualquer forma de consumo de drogas".