Melissa faz viagem sensorial e afetiva no VLT do Rio com icônica essência de tutti-frutti

Uma viagem sensorial é o presente que os fãs da Melissa irão ganhar entre os dias 15 de setembro e 12 de outubro ao embarcarem no VLT do Rio de Janeiro e se depararem com a clássica essência de tutti frutti das sandálias, numa ação da marca para o Dia do Cliente, celebrado nesta sexta, 15.

Com a campanha “A nossa essência é tutti-frutti, e a sua? #PraOndeASuaEssênciaTeLeva", a Melissa se transportou para a Parada dos Museus, uma das principais estações do VLT do Rio de Janeiro, muito utilizada por turistas de passagem pelo centro da cidade e região do Valongo.

O aroma de tutti-frutti se transformou na assinatura da Melissa, um símbolo inconfundível. A essência já virou perfume, incenso, vela aromática, home spray e álcool em gel, levando essa experiência para fora de suas lojas.

“Sempre colocamos as clientes no centro da operação. Portanto, não poderíamos deixar de aproveitar essa data especial para prestigiar nosso público com uma das características da Melissa mais amadas por eles. O cheiro de tutti-frutti traduz nossa essência como marca e está na memória afetiva e olfativa das clientes, que são parte importante da história e consolidação da Melissa como uma love brand”, afirma Raquel Scherer, gerente-geral da marca.

Além do aroma de tutti-frutti, que permeará todo o ambiente, a ativação preparada pela marca conhecida por suas sandálias e acessórios de plástico inclui adesivação e caracterização interna e externa dos trens.

A experiência também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da marca (@melissaoficial no Instagram e @melissaofficial no TikTok), onde um squad de influenciadores fará a cobertura completa da ação. Além disso, imagens captadas no local serão usadas para a produção de um vídeo em realidade aumentada, que será divulgado nas redes sociais da Melissa em outubro, para celebrar o encerramento da ação.

Essência das lojas para o dia a dia

E as surpresas não param por aí. Desde o início da semana até domingo, 17, a Melissa oferecerá um aromatizador em spray com o cheiro de tutti-frutti característico da marca aos clientes que realizarem compras a partir de R$ 249,90 enquanto durarem os estoques, em alguns pontos de venda: Clubes Melissa e Galeria Melissa São Paulo.

Lançada em 1979, a Melissa integra o grupo calçadista brasileiro Grendene (GRND3), um dos maiores do Brasil, presente em mais de 70 países, e que também detém as marcas Rider, Cartago e Ipanema.