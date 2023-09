Os 11 melhores restaurantes italianos em SP aprovados por guia da Itália

O renomado guia Gambero Rosso, referência mundial em avaliar os vinhos e a gastronomia italiana desde 1986, anunciou no dia 22 de setembro a lista dos melhores restaurantes italianos. Na edição 2024 do Top Italian Restaurants aparecem 11 endereços de São Paulo, incluindo duas pizzarias, além de um restaurante que recebeu menção pela carta de vinhos. O guia percorre mais de 100 cidade em todo o mundo, e avalia o que há de melhor na culinária do país da bota.

A avaliação segue um modelo similar ao do Guia Michelin, com três níveis de classificação. No Gambero Rosso são conferidos em uma escala que vai de um a até três garfos. Nas pizzarias, cada local pode receber uma ou três fatias de pizza, assim como as adegas, com escala de garrafas. No ano passado, dez endereços de São Paulo haviam sido premiados.

Na lista deste ano, receberam dois garfos o restaurante Fasano, o Picchi, e a Osteria Fame. Com um garfo estão o Nino Cucina, o Zucco, o Vecchio Torino, o Piselli Sud, além do Supra di Mauro Maia. O Tre Bicchieri entrou na lista pela carta de vinhos, com duas garrafas na escala.

No recorte feito só com pizzarias, a Leggera Pizza Napoletana ganhou três fatias -- a casa já apareceu na lista das 100 melhores do mundo, no ranking anual feito em Napoli, na Itália. Na lista do Gambero Rosso aparece também o Temperani Cucina (do grupo Fasano), que teve duas fatias.

Localizado no lobby do Hotel Fasano São Paulo Jardins, o restaurante Fasano é comandado desde 2012 pelo premiado chef Luca Gozzani que assina ospratos da culinária italiana. Não é a primeira vez que a casa aparece na disputada lista. Em 2023, foi um dos poucos brasileiros a levar para casa dois garfos na mesma categoria.

A Temperani Cucina é conhecida pelas pizzas com borda crocante e massa macia. Tudo feito pelo chef italiano Antonio Maiolica, que faz interpretações da pizza tradicional ao estilo napolitano.

Veja a lista

Dois garfos

Fasano

Picchi

Osteria Fame

Um garfo

Zucco

Vecchio Torino

Piselli Sud

Supra di Mauro Maia

Nino Cucina

Três fatias (pizzaria)

Leggera Pizza Napoletana

Duas fatias (pizzaria)

Temperani Cucina

Duas garrafas (adega)