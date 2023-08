MELHORES E MAIORES 50 anos: Beira Rio é destaque histórico entre as calçadistas

Vencedora de oito edições de MELHORES E MAIORES, a Calçados Beira Rio teve um início pequeno, em um galpão de madeira à beira do rio na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, em 1975. A primeira vitória na premiação anual da EXAME aconteceu décadas mais tarde, em 1998.

O total de conquistas fez com que a companhia chegasse a 2023 como uma das três campeãs históricas da categoria Moda e Vestuário, junto com Têxteis Elizabeth, antigo nome da Vicunha, e Alpargatas, dona das sandálias Havaianas.

Na época da primeira conquista, a empresa de calçados tinha US$ 8,9 milhões em lucro líquido e desafiava o mercado ao manter sua produção no Sul do país. “Quem for mais ágil, inteligente e capaz transformará a ameaça da globalização em oportunidade”, disse há 25 anos Roberto Argenta, fundador e presidente da Beira Rio. Tecnologia, marketing e “muito trabalho” eram os pilares que Argenta apontava como os investimentos principais da empresa.

Colhendo os frutos, hoje, a empresa acrescentou ao portfólio marcas como Moleca, Vizzano, Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconforto, Actvitta e BR Sport, confeccionadas em 11 unidades fabris, todas localizadas em solo gaúcho. Em 1998, eram apenas três marcas: Beira Rio, Vizzano e Allegro.

“Estamos em mais de 100 países com 26 mil clientes lojistas que compram e distribuem nossos produtos. Faz mais de 25 anos que exportamos, mas nos últimos dez anos, procuramos ampliar esse nosso mercado para toda a América Latina”, diz.

Uma das iniciativas para chegar nestes números, foi a criação do programa "Conquistando a Perfeição”, em que mensalmente as lideranças apresentam suas ações, números e os planos para o próximo mês. “Nosso lema é ‘hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã preciso ser melhor do que hoje’. Esse espírito está em toda a empresa, com todos os funcionários. A grandeza da Beira Rio está diretamente ligada ao protagonismo dos profissionais formados por ela", diz o empresário.

No programa existem os Grupos de Melhorias com diferentes objetivos como padronizar processos, aumentar a eficiência e produtividade, auxiliar a implementação de projetos, formar e desenvolver os colaboradores, unir ações entre as filiais e disseminar boas práticas para prestadores de serviços e fornecedores. Em 2022, foram 29.565 horas de treinamento realizadas, totalizando uma média de 3,29 horas por colaborador.

Além do investimento em inovação e equipamentos, a marca gaúcha também se volta ao capital humano, com a formação dos funcionários. No Município de Restinga Sêca, há a faculdade Antônio Meneghetti, em que Argenta faz parte do conselho. Funcionários da Beira Rio são incentivados a continuarem os estudos com MBAs para aprimorar o trabalho na calçadista.

As práticas sustentáveis também se tornaram ponto-chave para a Beira Rio. Em 2020, a calçadista apresentou seu primeiro relatório de sustentabilidade. “Diante dos nossos temas materiais, temos o orgulho de impactar diretamente sete dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas. Esses ODS representam metas globais essenciais para promover um futuro sustentável e abrangem uma ampla gama de questões sociais, ambientais e econômicas”.

Dentre as iniciativas, está o uso de tecidos de origem reciclada e os solados feitos de recursos naturais renováveis, como a fibra de cana de açúcar e a casca de arroz. “Uma boa parte dos saltos de ABS utilizados nos sapatos conta com aparas residuais da produção de consoles de computadores feitos na Zona Franca de Manaus. Os componentes com EVA em sua composição seguem o mesmo padrão, com preferência para fornecedores que realizam o ciclo reverso da matéria-prima. As embalagens são 100% recicláveis, sendo caixas, papéis, plásticos e buchas comprados de empresas com o selo FSC [Forest Stewardship Council]”.

Para além dos calçados, a Beira Rio ampliou o portfólio com artigos como óculos, vestuário, bolsas e meias. Do início simples, hoje a empresa fabrica mais de 500 mil pares de sapatos por dia. “Mas até outubro queremos aumentar até 15% na produção”. O faturamento esperado para este ano é de R$ 6 bilhões.