Melhor vinho do mundo chegará ao Brasil em agosto pela World Wine

Neste ano são comemorados 170 anos de história da vinícola Marqués de Murrieta. Com portfólio que inclui rótulos premiados, como o Ygay 2010, eleito o melhor do mundo em 2020, pela revista americana Wine Spectator. Para celebrar, chega ao Brasil, a partir de agosto, uma caixa com seis safras do Marqués de Murrieta Reserva, de 2012 a 2017, além do premiado rótulo.

Em conversa à Casual EXAME, Arthur de Lencquesaing, diretor-geral da Marqués de Murrieta e Juliana La Pastina, presidente do grupo La Pastina e World Wine, importadora dos rótulos de Marqués de Murrieta, comentam sobre o mercado de vinhos no Brasil, as comemorações de 170 anos da vinícola e a homenagem a Celso La Pastina.

Murrieta é uma das vinícolas mais antigas da Espanha. Fundada em 1852, por Luciano Francisco Ramón de Murrieta. Desde 1983, no entanto, a vinícola faz parte da família de Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, atual proprietário.

Sob a direção da família, a fama dos vinhos se perpetuou. Em 2020, o vinho tinto Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010, foi eleito como o melhor do mundo.

Para Lencquesaing, porém, grandes prêmios são acompanhados por grandes responsabilidades. "Se você fica em segundo posto, você sabe o que precisa ser feito para melhorar no próximo ano para subir de nível. Mas, quando se conquista a primeira posição, há uma imposição para continuar sendo o melhor", diz.

Os vinhos de Murrieta são comercializados há 40 anos no Brasil, sendo há 11 anos no portfólio da World Wine, com o mercado brasileiro entre os top 10 do mundo que mais compram o rótulo espanhol.

"Vendemos entre 15 mil e 20 mil garrafas por ano no Brasil", comenta Lencquesaing sobre as vendas da vinícola centenária. No mesmo ranking estão países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça e Austrália.

Uma das comemorações dos 170 anos da vinícola e dez anos de vendas através da World Wine, aconteceu em forma de homenagem a Celso La Pastina, fundador da importadora. O rótulo Marqués de Murrieta 2017, comemora a parceria com um texto no rótulo.

O aumento no consumo de vinhos na pandemia se manteve no ano passado e neste ano? Os consumidores têm dado preferência à bebida?

O vinho é um caminho sem volta. Nos últimos dois anos, vimos nossa base de clientes crescer significativamente. O que muda agora é o momento de consumo com as pessoas fora de casa, o que fica evidente com o forte crescimento no On Trade, que hoje faz volumes muitos superiores ao ano de 2019, por exemplo. No que diz respeito à venda B2C, fatores como câmbio ou inflação fazem com que o consumidor siga comprando vinhos dentro da faixa de preço de sua preferência e, nesse momento, quem tem variedade e pode oferecer constantes novidades ao consumidor, sai na frente. Dados da Wine Intelligence apontam que 70% dos brasileiros gostam de provar novos vinhos com frequência. Isso nos motiva a investir na curadoria. Ano passado lançamos mais de 250 novos SKU's. Este ano não está diferente e devemos repetir (ou aumentar) esse número.

A busca por vinhos de qualidade superior também aumentou?

Quanto mais o consumidor prova vinhos e aprende a respeito, mais exigente fica seu paladar. Importante destacar que existem vinhos de qualidade em todas as faixas de preço, por isso, o comprometimento na seleção de portfólio é tão importante. E o consumidor tem cada vez mais interesse em saber a procedência daquilo que prova. Nas categorias mais premium, com vinhos acima de R$ 500, por exemplo, a procura segue alta, mas numa curva de estabilidade após o forte crescimento em 2020 e 2021.

Qual a previsão de vendas em 2022?

Com o acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, já podemos prever uma venda de 2,2 milhões de garrafas.

Quantas garrafas de Murrieta são vendidas por ano no Brasil?

Um pouco mais de 18 mil garrafas, considerando as vendas de 2021 e a expectativa para 2022. Em 2021, somente de Castillo Ygay, foram mais de 4,2 mil vendidas em seis meses.

Por que a escolha do reserva 2017 para a homenagem ao Celso La Pastina?

Inicialmente o rótulo comemorativo seria para divulgar os dez anos de parceria entre a Marqués de Murrieta e a World Wine, que ocorreu no mesmo ano em que a safra 2017 do vinho Marqués de Murrieta Reserva estaria pronto para as vendas. Nossa parceria é um dos grandes cases de sucesso da marca. Com a triste e inesperada morte de Celso La Pastina, que contribuiu fortemente com o desenvolvimento da marca no Brasil e por ter sido um dos grandes impulsionadores do crescimento do mercado de vinhos de qualidade, a bodega desejou homenageá-lo colocando também um selo com o seu nome. Foi uma homenagem e também uma forma de agradecimento pelo seu legado.

Quando e quantas garrafas de Ygay 2010 estarão disponíveis?

Vamos receber cerca de 3,9 mil garrafas. Dessas, está previsto para agosto o recebimento de 1,2 mil unidades. Do saldo restante, parte chegará no final do ano e a outra em 2023. Só será possível a precificação na chegada do produto, devido a cotação de frete e cambio.

Sobre as caixas verticais, estarão disponíveis para compra na World Wine? Serão quantas unidades e a partir de quando? O valor já está disponível?

No total, vamos receber 1,2 mil caixas verticais. Dessas, 100 chegam em agosto, do saldo restante, uma parte chegará no final deste ano e a outra em 2023. Só será possível a precificação na chegada do produto, devido a cotação de frete e câmbio.

