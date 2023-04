Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias: uma homenagem da Montblanc a Júlio Verne

Volta ao Mundo em 80 Dias retorna como uma coleção especial de instrumentos de escrita Meisterstück e uma variedade de acessórios celebrando a maravilha de um clássico romance de aventura que capturou a imaginação de muitas gerações. O romance best-seller conta a história da extraordinária viagem do cavalheiro britânico Phileas Fogg e de seu leal criado Passepartout ao redor do mundo em apenas 80 dias, em sua destemida tentativa de ganhar uma aposta. Ambos os aventureiros correm contra o tempo a bordo de vapores, trens e até elefantes para completar este desafio épico.

Inspirada no espírito de viagem e aventura, a segunda edição da coleção Montblanc Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias começa onde a última edição parou – a viagem de Bombaim a Yokohama – e inclui uma nova edição limitada de 811 peças que elabora o elementos-chave de design da coleção com materiais premium e artesanato refinado.

Refletindo sua passagem pela Índia, China e sua chegada ao Japão, os instrumentos de escrita apresentam designs reminiscentes dessas culturas, incluindo paisley indiano, moedas chinesas do imperador Qing 5 e um padrão de onda tradicional japonês. A gravação que adorna o topo representa o majestoso elefante Kiouni que transporta os aventureiros pela selva. Outros detalhes incluem o número '80' no topo da tampa, que marca a jornada completa do início ao fim, enquanto o número '25' na parte de trás da tampa marca os dias de viagem de Bombaim a Yokohama.

Uma referência ao jogo de cartas que deu início à aventura, o clipe é decorado com um naipe de diamantes laqueados de vermelho e o cone é gravado com os naipes que simbolizam a aposta do Sr. Fogg e um padrão inspirado nas joias da princesa Aouda, por quem ele se apaixona. O efeito de madeira queimada na edição Solitaire e na edição limitada representa a princesa sendo salva de um ritual de fogo pelo Sr. Fogg. A gravação do balão de ar quente na pena é uma homenagem ao autor Júlio Verne e seu primeiro romance de aventura Cinco Semanas em um Balão, e '20/10' e '14/11' gravados ao lado marcam a partida de Fogg de Bombaim em 20 de outubro e de Yokohama em 14 de novembro.

A Coleção Montblanc Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias inclui:

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Resina leGrand & Classique

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Resina LeGrand & Classique com tampa e corpo em resina preciosa de cor antracite com o desenho de elefante gravado a laser na tampa. A resina preciosa é aprimorada com acessórios revestidos de ouro e a ponta é trabalhada em ouro Au585. Disponível como caneta-tinteiro, rollerball ou esferográfica.

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Doué Classique

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Doué Classique com corpo de metal coberto com laca antracite degradada e tampa revestida a ouro gravada com padrões de boa sorte indianos, chineses, japoneses e a gravação do elefante. Disponível em caneta-tinteiro com pena em ouro Au750, rollerball ou esferográfica.

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Solitaire LeGrand

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Solitaire LeGrand tem tampa e corpo em madeira com efeito de cor queimada e gravados com os padrões de boa sorte indianos, chineses e japoneses. A tampa é embelezada com a gravação de elefante revestida a ouro. Disponível em caneta-tinteiro com pena em ouro Au750, rollerball ou esferográfica.

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias LE 811

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Edição Limitada 811 com tampa de prata esterlina Ag925 com acabamento vintage e gravação de boa sorte indiano, chinês e japonês, apresentando um elefante na selva fundido em ouro Au750 maciço gravado. Feito de madeira de ébano com um padrão gravado, o corpo é decorado com uma incrustação em ouro maciço Au750 inspirada nas cinco moedas da Dinastia Qing. O clipe de prata esterlina Ag925 é cravejado com um naipe de diamante laqueado vermelho, enquanto a pena de ouro maciço Au750, gravada com um design de joalheria inspirado na princesa Aouda, é cravejada com rubi de 1,5 mm. Um emblema Montblanc em madrepérola coroa o instrumento de escrita.

Caderno Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias

Um conjunto de papelaria acompanha a edição de escrita com um caderno de couro na cor antracite com uma intrincada expressão do elefante na selva em sua capa, bem como uma tinta especial em cor antracite disponível em cartuchos ou tinteiro.

Abotoaduras Meisterstück Tributo ao Livro Volta ao Mundo em 80 Dias Club & Diamond

Acessórios para homens, abotoaduras Meisterstück Tributo ao Livro Volta ao Mundo em 80 Dias Club & Diamond em aço inoxidável e madrepérola com o desenho do naipe de cartas, e a Pulseira Meisterstück Tributo ao Livro Volta ao Mundo em 80 Dias Ás do Club & Diamond em aço e couro verde ou amarelo completam a oferta de acessórios.

A coleção Montblanc Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias está disponível a partir de abril 2023 nas boutiques Montblanc e online.