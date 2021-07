Medalhas das Olimpíadas de Tóquio foram feitas de eletrônicos reciclados

Para além das polêmicas sobre a edição da Olimpíada de Tóquio deste ano, desde 2017 o Japão vem incluindo medidas para sediar os jogos mais sustentáveis. A exemplo, o maior símbolo dado aos vencedores das competições, as medalhas, foram feitas de eletrônicos reciclados.

Enquanto na Olimpíada do Rio, as matérias primas recicladas representaram 30%, segundo o site oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre abril de 2017 e março de 2019, foram coletados mais de 6,21 milhões de aparelhos como celulares, laptops e câmeras digitais. O resultado: cerca de 5 mil medalhas de ouro, prata e bronze.

Das mais de 78.985 toneladas de materiais coletados, foram extraídos mais de 32 quilos de ouro, 3,5 quilos de prata e 2,2 quilos de bronze. Foram mais de Municípios participantes 1.621 municípios participantes, somando 90% dos 1.741 bairros japoneses.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) exige três símbolos nas medalhas: a imagem da deusa grega Nike, os anéis olímpicos e o nome dos Jogos. Para esta edição, foram inscritos na madeira um padrão de desenho diferente, fazendo com que cada medalha seja única.

Com 8,5 centímetros de diâmetro, o design das medalhas foi escolhido através de um concurso com 400 candidatos. Junichi Kawanishi, o vencedor, quis imprimir a ideia de energia e apoio aos atletas, assim como a importância da sustentabilidade.

As medalhas das Paraolimpíadas, desenvolvidas pelo designer Sakiko Matsumoto, contém a imagem de um leque. O objeto simboliza a união dos competidores independente de suas origens. Para facilitar o reconhecimento das medalhas para os atletas com deficiência visual, foram feitos recortes nas laterais das medalhas (um para ouro, dois para prata e três para bronze).

As medalhas de ouro contém apenas 6 gramas do metal, assim como as de bronze, feitas a partir de uma liga metálica de cobre (95%) e zinco (5%). A medalha de prata é a única composta pelo material descrito.

