Mbappé deve deixar PSG para causar "impacto global", diz Anelka

Kylian Mbappé precisa deixar o Paris Saint-Germain se quiser causar um impacto no cenário global, assim como os vencedores da "Bola de Ouro" Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, disse o ex-jogador da seleção da França Nicolas Anelka.

Mbappé, que marcou 42 gols em todas as competições pelo PSG na temporada passada, tem contrato com o clube francês até junho de 2022, mas há especulações de que pode se transferir para o Real Madrid.

O jogador de 22 anos teve uma campanha decepcionante com a campeã mundial França na Eurocopa, onde não conseguiu marcar e errou o pênalti decisivo que culminou na derrota da França para a Suíça nos pênaltis, que os levou a cair nas oitavas de final.

"Se você quer as maiores honrarias, terá que sair do PSG em algum momento", escreveu Anelka em sua coluna para o The Athletic. "Você não pode dizer que compete com os melhores o tempo todo quando está no PSG."

"... Se quiser ganhar a Bola de Ouro, que é o que você deve procurar para fazer eco a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, você terá que competir com os melhores."

Anelka, que conquistou a Eurocopa em 2000 com a França, acrescentou que a liga francesa não é fácil, mas a "liga mais difícil" é a inglesa.

"Então, se você quer ser um dos melhores, faça o que você faz em Paris, mas com o Chelsea ou (Manchester) United ou Arsenal ou (Manchester) City ou Liverpool. Ou vá para a Espanha, Real Madrid ou Barcelona. Ou talvez Itália", Anelka acrescentou. "Então poderemos falar sobre um impacto mais global."

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.