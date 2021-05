5 filmes e séries para maratonar nos streamings no fim de semana

Mais um fim de semana se aproxima e, com ele, também a seleção da EXAME dos melhores títulos para assistir nos streamings. No domingo (23), a Netflix estreia a superaguardada terceira temporada de "Master of None", série vencedora do Emmy que ilustra a intimidade e os altos e baixos do casal protagonista. As relações amorosas também são o tema de "Terapia de Casal", da Globoplay, que mostra as DR's de casais reais. E no Apple TV+, o longa homônimo da filósofa Hannah Arendt questiona: poderia alguém ser condenado por se abster de pensar por si próprio?

Confira abaixo a seleção da EXAME para este final de semana:

---

Master of None - 3ª temporada(Netflix)

A série vencedora do Emmy "Master of None" está de volta, mostrando o relacionamento de Denise (Lena Waithe, vencedora do Emmy) com a parceira Alicia (Naomi Ackie, vencedora do BAFTA). Com direção do cocriador da série, o vencedor do Emmy Aziz Ansari, e roteiros de Ansari e Waithe, a nova temporada é uma história de amor moderna que ilustra a intimidade e os altos e baixos do casamento, as dificuldades com fertilidade e o crescimento, tanto como casal quanto individualmente. Grandes momentos românticos andam lado a lado com perdas pessoais arrasadoras e dúvidas existenciais sobre o amor e a vida. Criada por Ansari em parceria com o vencedor do Emmy Alan Yang, a temporada 3 representa uma evolução que mantém a série conectada às temporadas anteriores, mas com um jeito próprio de contar a história.

---

Hannah Arendt (Apple TV+, Google Play e YouTube)

Um ano após ser capturado pelo serviço secreto de Israel, Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto, é submetido ao tribunal em Jerusalém. Responsável pela logística que levava os judeus aos campos de concentração, o militar é acusado da morte de milhares, mas alega inocência sob o argumento de que apenas cumpria ordens, conforme o seu juramento à nação alemã. Para cobrir o julgamento, a renomada revista americana New Yorker destaca a proeminente professora alemã Hannah Arendt, de descendência judia. A acadêmica não crê na inocência do acusado, mas se nega a vê-lo como um monstro - criando então o conceito da "Banalidade do Mal". Poderia alguém ser condenado por se abster de pensar por si próprio?

---

Quem Matou Sara (Netflix)

Álex Guzmán precisa encarar seu pior pesadelo: a verdadeira personalidade de sua irmã Sara, que ele claramente não conheceu o suficiente antes dela ser assassinada. Ao mesmo tempo, um misterioso cadáver enterrado em seu próprio quintal vira uma bomba-relógio que pode mandá-lo de volta à prisão a qualquer momento. Ele não tem escolha: precisa investigar e montar o quebra-cabeça da verdadeira e terrível história de Sara e sua relação com a família Lazcano.

---

Terapia de Casal (Globoplay)

Para quem já mergulhou no super sucesso "Sessão de Terapia", do GNT, essa série do canal americano Showtime é um prato cheio. Em episódios curtos, de 30 minutos, casais reais se encontram no consultório para discutir suas relações. Revisitando desde pequenos drama do dia a dia a grandes traumas do passado, eles lembram porque se amam, entendem o que não está dando certo e, em alguns casos, que aceitar o fim às vezes é o melhor a ser feito. Como um agradável bônus, alguns episódios mostram ainda a sessão da terapeuta com sua supervisora - e como estar nesse papel também mexe muito com as emoções da profissional.

---

Pokémon: Detetive Pikachu (22 de maio)

O detetive Pikachu (Ryan Reynolds) acorda sem memória e com apenas duas pistas: o nome e o endereço de Harry Goodman (Paul Kitson). Ele então vai até o local indicado e acaba conhecendo Tim (Justice Smith), filho de Goodman que está determinado a saber o que aconteceu com seu pai desaparecido. A dupla então embarca numa jornada perigosa que revela uma grande ameaça a humanos e pokémons.