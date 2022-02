Marrisa Wilson recorre ao mundo digital em coleção na NY Fashion Week

A estilista Marrisa Wilson fez sua estreia na passarela da New York Fashion Week, na terça-feira, com uma coleção inspirada na explosão de popularidade dos espaços digitais.

"Tenho certeza que você já viu tudo o que está acontecendo. Metaversos e NFTs e, você sabe, todas essas coisas que parecem muito distantes", disse ela, referindo-se a tokens não fungíveis, um tipo de ativo.

"Mas eu realmente queria que esta coleção... criasse um espaço para as mulheres, em particular as mulheres de cor, serem capazes de explorar e participar desses espaços. No momento, esse espaço é muito dominado por homens brancos", afirmou.

A coleção Outono 2022 foi recheada de gráficos e estampas para evocar o que ela chama de "estética futurística" e "empolgação pelo desconhecido".

Sua coleção apresenta jaquetas e calças de seda em preto, branco e vermelho escuro.

"E então a última gota que você verá será essa... explosão da lavanda digital", disse ela, explicando que os estilistas "se inclinaram fortemente" para azul pervinca, a cor do ano da Pantone.

"Roxo, é uma sensação de calma nesses espaços digitais", disse ela.

A New York Fashion Week termina nesta quarta-feira.