Mark Zuckerberg passa férias na Itália em megaiate de mais de 1 bilhão de reais; conheça

O bilionário Mark Zuckerberg, dono da Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), passou alguns dias de férias na Costa Amalfitana, na Itália. Além de sua presença, que despertou o interesse do público, chamou o atenção o megaiate em que o executivo estava: uma embarcação de luxo de 118 metros e avaliado em US$ 300 milhões – o equivalente a R$ 1,6 bilhão. Segundo a imprensa local, Zuckerberg teria atracado na última sexta no porto de Castellammare di Stabia, local bastante frequentado por estrangeiros.

O norte-americano também teria incluído em seu itinerário de férias uma visita às ruínas de Pompeia.

Em entrevista ao jornal italiano Adnkronos, a gerente do porto afirmou que foi necessário um esquema de segurança especial para receber o megaiate de Zuckerberg.

Le immagini dello yacht di lusso di Mark Zuckerberg a Capri pic.twitter.com/uoq1yZ8Shw — askanews (@askanews_ita) July 10, 2024



"Foi uma verdadeira peregrinação, turistas locais, mas também estrangeiros chegaram de Sorrento, em Nápoles, para ver o navio Zuckerberg. Devido aos acordos estipulados, não podemos revelar detalhes dos movimentos dele", falou Luisa Del Sorbo.

Embora detalhes específicos sobre as comodidades internas do megaiate de Mark Zuckerberg sejam escassos, acredita-se que ele tenha várias suítes e um quarto principal com varanda privativa.

Também deve cinema, sala de jogos e possivelmente até um salão de realidade virtual, o que não seria nada estranho para Zuckerberg, dado seu gosto pelo metaverso. Academia, spa, sauna e talvez até um estúdio de ioga também podem estar em embarcações como essa.

O megaiate pode acomodar até 24 pessoas, além de 48 membros da tripulação, e tem uma quadra de basquete na proa.

Outro bilionário da tecnologia que também tem uma embarcação do tipo é Jeff Bezos, fundador da Amazon. Segundo estimativas, seu "brinquedinho" tem 120 metros e é avaliado em R$ 2,5 bilhões.