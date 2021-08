Marcos Mion terá lugar de Luciano Huck na Globo

Após ser contratado pela TV Globo, Marcos Mion se reuniu pela primeira vez com Boninho nesta terça-feira, 10. O apresentador vai comandar as tardes de sábado da emissora, a partir do dia 4 de setembro.

Ele vai substituir Luciano Huck, que ficará responsável pela audiência de domingo, uma vez que Faustão não está mais a frente do Domingão. Nas redes sociais, o diretor compartilhou registros do encontro.

"Reunião 1. É dia 4, Caldeirada do Mion", escreveu Boninho. Na foto, estavam presentes LP Simonetti, diretor artístico, Geninho Simonetti, responsável por atrações do canal, e a assessora Barbara Pires.

"Que venha nosso Caldeirola, Boss! Vamos levar diversão, humor, alto astral e um tanto de loucura pro sábado da TV Globo", comentou Mion. O apresentador é conhecido por fazer trocadilhos com nomes de pessoas e das atrações pelas quais passa. Quando assumiu A Fazenda, na Record, passou a se referir ao reality como "Fazendola".

Marcos também compartilhou os bastidores desse encontro nas redes sociais. Em um vídeo, ele brincou sobre como deveria se portar com o novo chefe. Confira: