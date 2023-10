Marcas de carros chinesas almejam segmento de luxo com tecnologia

Apesar de mais de 30 anos de desenvolvimento, as marcas de carros chinesas ainda enfrentam o estigma de serem consideradas de baixa qualidade pelo público. Quando se trata de escolher entre carros fabricados localmente e carros de joint ventures com um orçamento semelhante, a maioria dos consumidores costuma optar pelas marcas de joint ventures, o que gera a percepção de que essas marcas são mais premium. Conquistar um lugar no mercado de luxo tem sido um desafio constante para as marcas de automóveis chinesas.

“Para ser verdadeiramente uma marca de elite, é necessário produzir produtos de luxo na faixa de um milhão de yuans que sejam populares no mercado”, essa é uma regra não escrita na indústria automobilística. Atualmente, as marcas automobilísticas chinesas em ascensão estão buscando atingir essa meta. Recentemente, a BYD, uma marca chinesa bem estabelecida, lançou oficialmente o modelo BYD Tang U8 Luxury Edition, com um preço de 1.098.000 yuans.

O preço elevado do veículo gerou debates, mas a BYD respondeu às críticas destacando a inovação tecnológica que oferece. Além disso, compararam a tecnologia do veículo com outros modelos da mesma faixa de preço. O veículo é capaz de realizar uma manobra de 180 graus no próprio eixo, algo que o Mercedes-Benz G-Class também consegue fazer, porém com um preço inicial de 2 milhões de yuanes. O veículo possui um motor de 1.100 cavalos de potência, o que é raro em carros de uso doméstico, ultrapassando até mesmo o tanque de combate Type 96 (com 730 cavalos de potência) e se aproximando do tanque de combate Type 99 (com 1.201 cavalos de potência). O Mercedes-Benz G-Class atinge no máximo 427 cavalos de potência. O veículo também tem a capacidade de se mover lateralmente e pode flutuar na água. Além disso, pode lidar com pneus furados em alta velocidade sem capotamento e manter a estabilidade da direção. Atualmente, não existem concorrentes que possam realizar qualquer um desses feitos, sem mencionar todos eles em um único veículo. Isso só é possível graças a tecnologias avançadas exclusivas das marcas de carros de luxo.

A tecnologia “Easy Four-Way” (Fácil em Quatro Sentidos) é o destaque deste veículo. É um sistema de acionamento independente com quatro motores, que reformula completamente as capacidades do sistema de energia dos veículos elétricos em três dimensões: percepção, tomada de decisão e execução, em torno das características dos carros elétricos de nova energia.

A tecnologia “Easy Four-Way” teve sua origem no conceito ET apresentado pelo Grupo BYD há 20 anos, inspirado pela capacidade dos guepardos de manter uma postura perfeita em alta velocidade. Com quatro motores independentes acionando as quatro rodas do veículo, o sistema proporciona ao veículo quatro pernas independentes e poderosas, aumentando a segurança e o desempenho. Esta é a inovação tecnológica que permitiu a produção em massa após duas décadas de exploração contínua em três áreas principais: bateria, tração e controle elétrico.

O valor mais revolucionário da tecnologia “Easy Four-Way” é romper as limitações da arquitetura tradicional dos veículos automotores, oferecendo aos usuários uma segurança automotiva definitiva. O controle de estabilidade do veículo é aprimorado, graças ao sistema de acionamento elétrico mais sensível, com a capacidade de ajustar independentemente as quatro rodas do veículo em milissegundos. Isso permite um melhor controle da postura do veículo.

Focando na segurança máxima, a tecnologia de flutuação em situações de emergência foi desenvolvida para o BYD Tang U8. Isso é acionado passivamente para permitir que o veículo flutue em caso de inundação súbita, como em enchentes urbanas ou situações de água profunda em áreas rurais. Quando o modo de travessia de água é ativado pelo motorista, sensores monitoram constantemente a profundidade da água, a inclinação do veículo e o estado de deslizamento das rodas para determinar se as condições de flutuação são adequadas. Quando essas condições são atendidas, o veículo é capaz de flutuar e se mover com segurança na água.

Durante a situação de flutuação de emergência, várias características são ativadas automaticamente. O motor do veículo é desligado automaticamente para evitar danos, o sistema de suspensão ajusta-se para a posição mais alta, as janelas são seladas automaticamente, as saídas de ar condicionado mudam para o modo de recirculação e o controle de ventilação é ajustado para maximizar a vedação. O teto solar do veículo é aberto imediatamente para proporcionar uma rota de escape adicional, se necessário. A tela curva no painel também exibe informações relevantes, como a profundidade da água e o ângulo do veículo, permitindo que o motorista monitore a situação em tempo real.

Durante a situação de flutuação de emergência, o BYD Tang U8 é capaz de manter a estabilidade direcional e mover-se a uma velocidade máxima de 3 km/h, mantendo o veículo nivelado e minimizando o pânico dos ocupantes.

No aspecto da manufatura, foram realizadas cinco inovações tecnológicas no BYD Tang U8 relacionadas à flutuação, com um total de 62 designs inovadores. Isso permitiu que as soldas e os parafusos relacionados à flutuação do veículo atingissem uma taxa de aprovação de 99,97%, superando a média da indústria. Tanto na estrutura do veículo branco quanto na estrutura colorida, padrões de produção mais rigorosos foram adotados.

No sistema de acionamento, o BYD Tang U8 tem 133 patentes de tecnologia relacionadas à flutuação. No design de vedação do veículo e das peças, foram realizadas otimizações para garantir a máxima capacidade de vedação do veículo durante a flutuação.

Esta iniciativa da BYD representa um passo audacioso em direção à conquista do mercado de veículos de luxo, mostrando que a tecnologia inovadora pode ser uma vantagem competitiva poderosa, independentemente da origem da marca.