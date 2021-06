Marca venderá vinho por 1 real no Dia Internacional do Rosé

Quando o assunto é atrair novos consumidores, a Cliché não brinca em serviço. Para celebrar o Dia Internacional do Rosé, comemorado na próxima sexta-feira, 25, a marca especializada neste tipo de bebida venderá vinhos pelo valor simbólico de 1 real.

O rótulo da promoção é o Cliché uruguaio, que será ofertado por 1 real a partir das 15hrs da sexta-feira. As vendas serão limitadas a uma garrada por CPF. O preço original desse vinho é de 49,90 reais.

Serão 100 garrafas vendidas por 1 real no e-commerce da Cliché. Quando o estoque acabar, a marca ofertará mais 100 rótulos com 50% off (por 24,95 reais) e, depois disso, aplicará 20% de desconto até às 23:59hrs de sexta-feira. Os preços promocionais não incluem o valor do frete, que pode variar a depender da região do país.

O moda dos rosés