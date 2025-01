Mansão de R$ 39 milhões em SC combina luxo, natureza e conforto para férias

“O mercado de imóveis de luxo na região cresce em ritmo acelerado, e a escassez de terrenos à beira-mar apenas reforça a exclusividade de propriedades como esta”, afirma Bruna Eleutério, sócia-proprietária da Felicità Imóveis, uma das principais imobiliárias locais.

Além de prédios icônicos que figuram entre os mais altos do Brasil, o litoral norte catarinense abriga mansões igualmente exclusivas. Uma delas, localizada em Itapema, está à venda por R$ 39 milhões.

A residência combina arquitetura sofisticada e materiais nobres, inserida em um condomínio que oferece infraestrutura de alto padrão, como campo de golfe, marina privativa, aeroporto, heliponto e acesso exclusivo a duas praias.

1 /5 (Mansão em Santa Catarina.)

2 /5 (Mansão em Santa Catarina.)

3 /5 (Mansão em Santa Catarina.)

4 /5 (Mansão em Santa Catarina.)

5/5 (Mansão em Santa Catarina.)

Luxo e sofisticação

Por dentro, a mansão é uma obra de arte. Com esculturas no jardim de até quatro metros de altura e um panda submerso na piscina, cada detalhe transforma o imóvel em um espaço único. “A mansão incorpora tendências como biofilia, reforçando a conexão com a natureza, e sustentabilidade”, explica Bruna Eleutério, responsável pela comercialização do imóvel.

Entre os destaques está o teto verde, que reduz a temperatura interna em até 10°C durante o verão e reflete um compromisso com o ecossistema. Já no exterior, o condomínio oferece segurança reforçada, com monitoramento por câmeras e um bunker exclusivo.

“O espaço conta com campo de golfe, marina privativa para embarcações de todos os portes e acesso exclusivo a duas praias: uma de mar calmo, ideal para famílias com crianças, e outra de mar aberto”, afirma Bruna.

Com uma combinação de luxo, exclusividade e integração à natureza, a mansão redefine o conceito de viver bem no litoral brasileiro.