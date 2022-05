Mansão de Gianni Versace é colocada à venda por US$ 70 milhões

Quem assistiu The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, série que ganhou o Globo de Ouro em 2019, certamente se fascinou tanto pela história do icônico estilista italiano quanto por suas mansões, decoradas pelo próprio Gianni.

Uma dessas casas que pertenceram ao estilista e criador de uma das marcas de moda mais luxuosas e cobiçadas do mundo está à venda.

A propriedade de seis andares fica em uma rua tranquila no Upper East Side de Manhattan, em Nova York, entre as avenidas Fifth e Madison.

A fachada "modesta" (entre muitas aspas) da casa pode não relevar, mas a mansão possui impressionantes 4,3 mil metros quadrados de espaço interno. Um achado sem igual em qualquer metrópole do mundo, especialmente em Manhattan.

Com sete quartos, sete banheiros e três lavabos, possui cinco lareiras, elevador, gazebo, terraço na cobertura, jardim, sala de jogos e sala de mídia em estilo marroquino, a casa está totalmente preservada do jeito que Gianni a idealizou.

Construída na década de 1950 e completamente redesenhada pelo próprio Gianni Versace em 1995, três anos antes de seu trágico assassinato, a decoração da mansão é ancorada no estilo barroco italiano, uma marca do estilista.

Na entrada da casa, uma escada circular localizada em uma entrada de mármore dá as boas-vindas aos moradores, enquanto uma varanda ampla com vista para o jardim deixa muita luz entrar no espaço.

Já uma das salas de jantar, revestida com paredes de lona pintadas à mão inspiradas na Sala Etrusca de Robert Adam em Osterley Park, se abre diretamente para o jardim.

Outros cômodos do imóvel possuem tetos pintados à mão e painéis do século 19 trazidos do Palácio Florentino, na Itália.

Na suíte master, há um "banheiro spa" de grandes dimensões com molduras douradas, colunas de inspiração iônica, jacuzzi de mármore, banho de vapor e pias duplas.

O preço para comprar o imóvel, que é também um pedaço da história da moda, faz jus às extravagâncias de Gianni: US$ 70 milhões.